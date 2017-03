Xe “dù” hoành hành trong BV Long An

Hiện lãnh đạo, nhân viên BV Đa khoa Long An nhức đầu với nạn xe “dù” vào sân BV giành khách, thậm chí họ còn gây rối đánh nhau với tài xế các hãng taxi. Lực lượng bảo vệ nhắc nhở, các tài xế xe “dù” còn đe dọa, đánh trả bảo vệ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực BV luôn có khoảng 10 xe dịch vụ thường xuyên ra vào, một số xe còn đậu hẳn trong khuôn viên BV để giành khách. Tại khu vực khoa Cấp cứu của BV luôn túc trực một đến hai xe, dù khu vực này có biển cấm đậu.

Cách đó không xa, tại khoảng sân trống nằm giữa nhà giữ xe bệnh nhân và khu vực phát thuốc bảo hiểm y tế cũng có bốn, năm chiếc xe khách khác biến khu vực này thành bãi đổ xe của riêng họ.



Các xe “dù” nằm lì trong khuôn viên bệnh viện để chèo kéo khách. Ảnh: HN

“Trước đây, BV cho một hãng taxi và một nhóm các xe dịch vụ đấu thầu thuê bãi xe trong BV để rước khách, chịu sự giám sát của BV. Sau đó, tài xế hai nhóm ẩu đả giành khách nên từ năm 2012, BV không đấu thầu bãi xe nữa nên các xe dịch vụ độc chiếm việc đưa rước khách. Trước đây, họ còn tụ tập đánh bài trong BV, vào tận khoa để chèo kéo khách. Khi bị nhắc nhở, họ dọa sẽ đốt xe của các nhân viên. BV làm căng, giờ họ vào khu vực sảnh BV để bắt khách.

Chúng tôi đã kiến nghị lên ban giám đốc kiên quyết không cho tất cả xe bên ngoài vào BV để ổn định an ninh nhưng cũng cần cân nhắc kỹ” - ông Đinh Nhật Hưng, Trưởng phòng Hành chính-Quản trị, BV Đa khoa Long An, thông tin.

Anh Hồ Thanh Toàn, Đội trưởng Đội Bảo vệ của BV, cũng cho biết không những các tài xế này gây rối đánh nhau với tài xế các hãng taxi, khi bị lực lượng bảo vệ nhắc nhở, họ còn đe dọa, đánh trả bảo vệ. “Các xe “dù” này lợi dụng xe cấp cứu hoặc các xe của BV vào cổng là họ chạy ké theo. Khi chúng tôi không cho vào, tài xế đậu lì ở cổng ra vào gây ách tắc hoặc đánh bảo vệ” - anh Toàn nói.

Về việc này, ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, nói: Trước đây có tình trạng một số nhân viên BV móc nối với các xe bên ngoài để rước khách. Sau khi chấn chỉnh, tình trạng này không còn. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo BV thực hiện nghiêm việc cho xe ra vào cổng phải có giấy tờ xuất viện đầy đủ để bảo đảm an ninh trật tự.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết chưa nghe thông tin này. Công an tỉnh sẽ chỉ đạo phường xác minh sự việc. Nếu các xe vi phạm trật tự, công an phường sẽ can thiệp xử lý. Còn ông Phạm Văn Cảnh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, nói: Sở sẽ chỉ đạo thanh tra giao thông kiểm tra hoạt động của các xe này, nếu có việc lập bến bãi trái phép sẽ bị xử lý.

HOÀNG NAM