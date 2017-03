Xe đường dài nêm khách như cá mòi

Chủ nhật 9-2 (tức mùng 10 tết), một lượng lớn người dân từ các tỉnh miền Trung đổ về TP.HCM để chuẩn bị cho tuần làm việc đầu tiên sau tết. Do vé xe tại các bến không còn nên từ sáng sớm hàng trăm người dân Quảng Trị, Huế, Hà Tĩnh… tập trung dọc quốc lộ 1A để đón xe.

Đội nắng chờ xe

Anh Lê Thế Mạnh (xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đứng chờ xe tại đầu cầu Bến Thủy cho biết: “Ở quê nhà không có xe vào Nam, tôi phải nhờ người thân chở xuống TP Vinh để tiếp tục đón xe nhưng đã đứng chờ nhiều tiếng vẫn chưa có xe nào cho lên để kịp làm việc vào sáng thứ Hai”.

Đến trưa, trời nắng như đổ lửa, nhiều khách vẫn kiên nhẫn đứng đợi dọc quốc lộ. Một số người đi chặng đường ngắn vào Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa… may mắn được lên xe nhưng phải đứng hoặc ngồi bệt giữa lối đi. Đến chiều cùng ngày vẫn còn rất nhiều hành khách đi TP.HCM và các tỉnh miền Nam không đón được xe.

Ông Nguyễn Văn Hùng, tài xế xe khách giường nằm tuyến Hà Tĩnh - TP.HCM, cho biết: “Năm nay, CSGT thổi phạt gắt nên nhà xe không dám đón quá nhiều khách. Tôi chỉ đón thêm một vài người, may mắn trót lọt thì kiếm thêm được chút đỉnh…”.





Xe giường nằm 38B-006.81 nhồi nhét chật cứng, khách phải nằm hoặc ngồi giữa lối đi. Ảnh: VIẾT LONG

Xe nào cũng vi phạm

Tại trạm kiểm soát giao thông Hải Lăng thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, chúng tôi chứng kiến tổ tuần tra liên tục dừng các xe khách để kiểm tra. Theo ghi nhận tại đây, số xe nhồi nhét khách không nhiều, hầu hết chỉ chở thêm một vài khách. Tuy nhiên, tại chốt của tổ tuần tra kiểm soát số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong một giờ đã có hơn 10 xe khách đường dài bị phát hiện chở quá quy định từ năm đến 16 người.

Cụ thể, xe giường nằm 42 chỗ 38B-006.81 do tài xế Đậu Đức Yến điều khiển chạy tuyến Hà Tĩnh - TP.HCM bị tổ công tác phát hiện chở đến 61 người. Hầu hết khách đều bị nhà xe trên cho ngồi bệt giữa lối đi. Tổ tuần tra còn xử phạt gần 20 triệu đồng đối với xe khách 37B-003.56 do tài xế Hoàng Văn Lương chạy tuyến Nghệ An - TP.HCM với vi phạm tương tự. Toàn bộ khách bị nhồi nhét trên xe đã được sang xe khác để tiếp tục hành trình.

Cá biệt, tại trạm kiểm tra của lực lượng tuần tra kiểm soát 61 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, xe khách 75B-005.20 do tài xế Nguyễn Anh Tiến điều khiển chạy tuyến Vinh - Huế bị phát hiện nhồi nhét đến 85 khách trên xe 42 chỗ. Lực lượng chức năng đã đưa chiếc xe cùng toàn bộ hành khách về Bến xe Hà Tĩnh để xử lý. Theo Trung tá Nguyễn Chiến Thắng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát số 61, số hành khách được nhanh chóng bố trí sang xe khác để đảm bảo đúng lịch trình vào Huế. Một số trường hợp khác bị Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện chở quá số lượng trên 10 người đều bị xử phạt hành chính cùng yêu cầu sang khách qua xe khác, đảm bảo lịch trình cho hành khách.







Hai bé Nguyễn Thị Hải Yến (bốn tuổi) và Nguyễn Huy Hải (sáu tuổi) cùng mẹ là chị Nguyễn Thị Thanh (trú xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) ngồi vật vờ bên quốc lộ 1A cả buổi sáng 9-2 để đón xe vào Quảng Bình nhưng vẫn không có xe. Ảnh: ĐẮC LAM

Cùng ngày, dòng người từ các tỉnh đổ về Hà Nội đông dần lên, đa phần là sinh viên. Các xe chạy tuyến Nam Định, Hòa Bình, Việt Trì… tới bến Mỹ Đình đều trong tình trạng kín chỗ, thùng xe chật kín hành lý. Các tuyến xe buýt cũng chật cứng người ngay từ khi xuất bến. Càng về trưa lượng người và xe càng gia tăng, các tuyến đường cửa ngõ thủ đô đều chật kín. Dù không xảy ra kẹt xe kéo dài nhưng các tuyến đường chính như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Đê La Thành, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng... các phương tiện di chuyển rất khó khăn do lượng người tham gia giao thông tăng đột biến.

NHÓM PV