Xe đường dài ồ ạt vào TP Huế

Để tránh hư hỏng xe và hàng hóa, nhiều người đã chọn cách chạy qua trung tâm TP dù biết có thể bị xử phạt.

“Lần trước tôi chở hàng gốm sứ vào TP.HCM, không biết đường tránh TP Huế xấu nên đi vào làm vỡ hết hàng, phải vay mượn tiền đền cho chủ hàng. Sau lần ấy, tôi không còn đi đường tránh nữa mà chạy vào TP, tìm cách đi vòng tránh CSGT. Cùng lắm bị phạt 1 triệu đồng thôi” - anh Trần Huy Hùng, một tài xế xe tải, cho hay.

Mặc dù đường tránh TP Huế chỉ dài 36 km nhưng các tài xế phải mất ít nhất 3 giờ mới qua được. Trong khi đó, nếu đi ngang TP Huế thì họ chỉ mất chưa đầy 1 giờ. Anh Nguyễn Việt Hà, tài xế xe khách chạy tuyến Vinh-Đà Nẵng, cho biết: “Mặt đường tránh hư hỏng gần hết, đầy ổ gà, ổ voi. Chạy xe qua đó mà nóng hết ruột gan vì gầm xe cứ đập đồm độp vào mặt đường. Xe tôi không biết bao lần bị thủng lốp ở đây rồi”.

Đường tránh Huế tan nát nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa đồng bộ. Ảnh: V.LONG

Nhiều tài xế xe khách cho hay dù không có điểm dừng ở Huế nhưng họ luôn treo bảng Đồng Nai-Huế hay Đà Nẵng-Huế để qua mặt lực lượng CSGT. Ngoài ra, họ còn chạy theo đường làng hoặc chạy từ 1 giờ đêm đến 6 giờ sáng, khi CSGT ít tuần tra.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong các tháng 12-2011 và 1-2012, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 1.000 trường hợp xe đường dài chạy vào TP Huế, trong đó có không ít trường hợp tái phạm nhiều lần. Nghiêm trọng hơn, gần đây nhiều xe khách đã gây tai nạn do chạy nhanh để tránh công an. “Chúng tôi cùng các huyện đã tăng cường xử phạt, đồng thời buộc các xe phải quay lại đi theo đường tránh. Dù vậy cũng còn nhiều trường hợp xe vi phạm...” - Thiếu tá Lê Viết Phương, Đội trưởng Đội Thanh tra kiểm soát số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết.

Khởi công xây dựng năm 2001 với tổng kinh phí hơn 380 tỉ đồng, đến năm 2003 tuyến đường tránh TP Huế được đưa vào sử dụng. Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ và Xây dựng công trình Thừa Thiên-Huế là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý tuyến đường này. Ông Phan Châu Thành, Trưởng phòng Quản lý giao thông thuộc Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ và Xây dựng công trình Thừa Thiên-Huế, thông tin: Đường tránh TP Huế xuống cấp nhanh là do thời tiết xấu (nhất là mưa kéo dài), lượng xe lưu thông trên đường lớn, móng đường phức tạp với nhiều mạch nước ngầm... Tuyến đường chậm được sửa chữa là do thiếu kinh phí. “Một năm chúng tôi được nhận từ Khu Quản lý đường bộ VI 10 tỉ đồng để duy tu, bảo dưỡng tuyến đường này. Khoản tiền đó chỉ đủ vá ổ gà, chứ không đủ để sửa chữa đồng bộ được” - ông Thành nói.

VIẾT LONG