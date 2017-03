Xe giường nằm chở 40 khách lao xuống vực sâu

Giữa trưa hôm qua (23-6), một chiếc xe giường nằm hai tầng từ Đắk Nông ra Hà Nội đang chạy trên đường Hồ Chí Minh đến đèo Lò Xo (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) đã rơi xuống vực sâu, cách mặt đường khoảng 100 m.

Xe nằm chênh vênh ở vực sâu 150 m

Một cán bộ tham gia cứu hộ tại hiện trường cho biết vụ tai nạn xảy ra tại Km số 1409+100. Chiếc xe gặp nạn mang biển số 48B-000.16, do tài xế Lê Quang Huấn (39 tuổi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển xuất phát từ tỉnh Đắk Nông vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày. Khi xe đang lưu thông trên đoạn đường trên thì bất ngờ lao xuống vực. Lúc xảy ra tai nạn trên xe có 42 người, gồm 38 hành khách và bốn người nhà xe. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế không làm chủ được tốc độ đã dẫn đến vụ tai nạn. Tại hiện trường nhiều nạn nhân may mắn sống sót và tỉnh táo cho biết khi đến địa điểm này thì bất ngờ “xe mất thắng” và tài xế cố gắng cho xe va vào ta luy để giảm tốc độ, dừng xe lại. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành, làm chiếc xe rơi xuống vực sâu khoảng 100 m.

Khu vực xảy ra tai nạn nằm cách trung tâm Kon Tum khoảng 200 km và cách trung tâm của Quảng Nam khoảng 170 km, nằm giữa đồng không mông quạnh, lại có mưa liên tiếp trong nhiều ngày qua càng khiến việc cứu hộ, cứu nạn thêm nhiều khó khăn. Tại hiện trường, chiếc xe lật úp, đưa bốn bánh lên trời, nằm lưng chừng ở vực sâu khoảng 150 m, dốc lại đứng, trong khi nơi này chỉ có hai cây to. Chiếc xe nằm ở giữa vực sâu nên lực lượng chức năng phải dùng dây đu xuống tiếp cận. Nhưng khi tới nơi, lực lượng cứu hộ phải dùng cưa cắt khung xe mới đưa được các hành khách mắc kẹt ra khỏi xe và chuyển đi cấp cứu.

Chiếc xe chở đầy khách lăn nhiều vòng xuống vực và may mắn mắc kẹt vào một cây to (trong tổng số chỉ hai cây) nên không rơi xuống vực sâu 150 m. Ảnh: TH

Một người chết, bốn người bị thương nặng

Đến cuối giờ chiều 23-6, ông Trần Thanh Tân, Phó trưởng Ban ATGT huyện Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết vụ tai nạn làm một người đàn ông nằm ở tầng hai tử vong tại chỗ, bốn người bị thương nặng và những người còn lại bị thương nhẹ. Trong đó, bốn người bị thương nặng được chuyển xuống BV Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu, những người bị thương còn lại được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam và Kon Tum đã được huy động đến cứu hộ, cứu nạn. Ước tính có khoảng 200 người thuộc các lực lượng của hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam tham gia. Đến hơn 18 giờ, tài xế hồi tỉnh và cho biết xe đang đổ đèo thì bị đứt thắng, mất lái và ông cố tấp vào tìm vật cản bên đường nhưng xe tuột dốc quá nhanh nên đã lao thẳng xuống đèo. Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam, tài xế khai nhận khi biết xe mất thắng đã thông báo cho hành khách chuẩn bị tâm lý, tư thế nên đã hạn chế được thương vong.

Đến hơn 19 giờ, khi cơ quan chức năng xác định không còn nạn nhân trong xe, trong khi bốn xe cứu hộ tại hiện trường đã sáu lần bị đứt cáp khi kéo xe khách lên nên đã tạm dừng việc kéo xe khách ra khỏi vực. Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết một chiếc xe cẩu loại 80 tấn được điều khẩn từ Đà Nẵng và việc cẩu, kéo xe khách ra khỏi vực sẽ tiếp tục được thực hiện vào sáng nay (24-6).