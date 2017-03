Xe giường nằm: Vừa nằm vừa lo

"Lực lượng thanh tra giao thông (TTGT) vừa kết thúc đợt kiểm tra toàn diện về điều kiện an toàn của các xe giường nằm chở khách hoạt động trên địa bàn TP.HCM. Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều hãng xe chỉ chạy theo lợi nhuận mà lơi lỏng những điều kiện đảm bảo an toàn cho hành khách” - ngày 26-3, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết.

Tùy tiện cơi nới

Tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), Đội 3 TTGT phát hiện nhiều xe tự ý lắp thêm giường nằm. Điển hình, xe khách của nhà xe Cúc Tư, Bảy Lang lắp thêm ba giường, hai xe của hãng Liên Hưng gắn thêm hai giường, thậm chí có xe lắp thêm tới bảy giường. Tương tự, qua kiểm tra trên 80 xe giường nằm hoạt động tại Bến xe Ngã tư Ga (quận 12), ông Trần Quang Cảnh, Đội trưởng Đội TTGT số 7, cho biết đã phát hiện 13 xe lắp thêm 2-4 giường.

Biện pháp cơi nới phổ biến là nhà xe gia cố thép để lắp thêm giường vào các lối đi và sửa khoang sau phía trên nắp máy thành khoang nằm. Theo một cán bộ TTGT, việc tùy tiện cơi nới như trên sẽ khiến xe bị lệch tâm, khi vào cua khó giữ cân bằng và dễ bị lật. “Ngay khi phát hiện, chúng tôi đã lập biên bản vi phạm với mức phạt 7 triệu đồng đối với chủ xe là cá nhân và 14 triệu đồng đối với chủ xe là tổ chức, đồng thời yêu cầu tháo dỡ những giường được cơi nới” - ông Cảnh thông tin.

Những vi phạm khá phổ biến nữa được các đoàn kiểm tra ghi nhận là nhà xe thiếu thiết bị chữa cháy hoặc có nhưng chỉ để làm… kiểng. Theo ông Lương Chí Vệ, Đội phó Đội TTGT số 4, nhiều xe giường nằm hoạt động tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) thiếu bình chữa cháy hoặc bình chữa cháy hết hạn sử dụng. Tương tự, nhiều xe thiếu búa phá cửa nhưng khi bị lập biên bản vi phạm thì phản ứng. Chẳng hạn, tài xế của hãng xe Bảy Lang (Bến xe Miền Đông) cho rằng búa phá cửa thiếu là do hành khách “tiện tay” lấy mất, còn ghế nằm do nhà xe lắp đặt từ trước chứ không phải tự ý cơi nới, lắp thêm.





Một cán bộ TTGT cho biết trên thực tế số xe giường nằm tự ý lắp thêm giường cao hơn số vi phạm được phát hiện. Ảnh: MP

Chưa an toàn, thiếu chế tài

Theo ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT, đây là đợt kiểm tra đồng loạt điều kiện an toàn của xe khách giường nằm đang hoạt động ở các bến xe Miền Đông, Miền Tây, Ngã tư Ga và hai hãng Phương Trang, Thành Bưởi. Mục đích nhằm phát hiện những xe tự ý thay đổi thiết kế, lắp giường không đúng chuẩn, không đủ trang thiết bị đảm bảo an toàn.

Tuy vậy, TTGT ghi nhận nhiều trường hợp xe giường nằm không đảm bảo điều kiện an toàn nhưng hình thức chế tài hiện chưa được quy định. Thậm chí cả những xe khách được cho là có thương hiệu như Thành Bưởi, Phương Trang vẫn “sót” các điều kiện về đảm bảo an toàn như thiếu bình chữa cháy, dây đai an toàn hư hỏng, mất tác dụng. Cá biệt, có xe hoạt động ở Bến xe Miền Đông còn cắt, tháo bỏ hoàn toàn các dây đai an toàn tại các giường nằm của hành khách. Đại diện nhà xe phân trần do các dây đai bị hư hỏng, vướng víu nên đã cắt bỏ hết.

Theo quy chuẩn về an toàn kỹ thuật, mỗi giường trên xe khách giường nằm phải có dây đai an toàn loại hai điểm. Nhưng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ không có điều khoản xử phạt xe giường nằm không bố trí dây đai an toàn cho khách. Cho nên với những trường hợp này, TTGT chỉ có thể nhắc nhở.

“Những bất cập liên quan đến việc đảm bảo an toàn của xe giường nằm sẽ được ghi nhận, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh cho phù hợp. Chẳng hạn, Thanh tra Sở GTVT kiến nghị Bộ GTVT đưa nội dung kiểm định đối với dây đai an toàn cho hành khách khi kiểm định các xe khách giường nằm” - ông Việt nói.

MINH PHONG