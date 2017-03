Xe hơi lao xuống ruộng, gia đình bác sĩ và tài xế tử nạn

Ô tô lao xuống ruộng - Ảnh: An Long

Ôtô 4 chỗ chạy từ hướng thị xã Kiến Tường về TP.Tân An bất ngờ mất lái, lao xuống ruộng ven đường.

Sau khi lăn nhiều vòng, chiếc xe bị ngập dần trong nước lũ đang lên. Do không thoát kịp, cả bốn người trong xe đều chết ngạt.

Có mặt tại hiện trường, ông Phùng Văn On - Phó chủ tịch Ủy ban ATGT tỉnh Long An cho biết những người tử vong trong vụ tai nạn gồm tài xế tên là Nguyễn Đình Thi (30 tuổi), ba nạn nhân còn lại là thành viên trong một gia đình gồm vợ chồng bác sĩ Đặng Chí Đông Giang (50 tuổi), bác sĩ Phạm Thị Ngọc Liên (40 tuổi) và em gái bác sĩ Giang là Đặng Thị Tuyết Trinh (cùng ngụ P1, thị xã Kiến Tường, Long An).

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: An Long

Chiếc ô tô gặp nạn -Ảnh: An Long

Đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường - Ảnh: An Long