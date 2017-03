Xế hộp bỗng nhiên phát nổ trên vỉa hè

Người dân sống xung quanh khu phường Lê Lợi, Đội Cung được một phen hú vía sau khi tiếng nổ lớn nói trên xuất phát từ một chiếc xế hộp Prado đỗ trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo. Người dân cho biết, khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (24/5), khi mọi người đang ngủ bỗng nghe một tiếng nổ lớn như thể mìn phát nổ.



“Tôi đang ngủ bỗng giật mình bởi tiếng nổ lớn. Nghĩ là xe ô tô (xe ô tô đỗ trên vỉa vè đường Trần Hưng Đạo) nhà tôi bị nổ nên gọi chồng dậy xem thế nào. Nhưng khi mở cửa ra thấy mọi người xúm xem chiếc xe này (xe Prado - PV) của một ông chủ tại đây phát nổ (cách nhà người dân này 3 nhà) và lúc đó tôi thấy mùi khét lẹt của thuốc nổ. Tôi nghĩ có thể kẻ gian đã ... ”, một người dân tại đây cho biết.



Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, phần nắp capo chiếc xe Prado bị nổ tách cách phần máy khoảng 50cm, bánh xe bên phải bị thủng, một số phụ kiện, phần máy móc bị hư hỏng nặng...



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Nghệ An đã cử hơn 10 cán bộ có mặt tại hiện trường niêm phong khu vực, tiến hành kiểm tra chiếc xe... Sau khi chiếc xe bị phát nổ và hàng trăm người dân đi đường hiếu kỳ kéo đến xem thì chủ của chiếc xe đã tháo biển số.

Hiện vụ việc đang được Công an Nghệ An tiếp tục làm rõ về việc chiếc xe Prado đang đỗ trên vỉa hè bị phát nổ này.



Sau tiếng nổ chiếc xế hộp Prado tan tành phần đầu.