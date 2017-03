Xế hộp đâm nhau, bốn người bị thương

Theo nhân chứng, vào thời điểm trên xe du lịch hiệu Innova 75A-034.00 do tài xế Đinh Khắc Đáo (ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) chở theo hai người (chưa rõ danh tính) lưu thông hướng từ thị trấn Thuận An- TP Huế. Khi đến vị trí trên đã va chạm với xe Toyota Vios 75A- 020.27 do tài xế Trần Văn Sự (ngụ thôn Hải Thành, thị trấn Thuận An) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến tài xế Đinh Khắc Dũng bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hai người trên xe bị thương nhẹ. Tài xế Trần Văn Sự bị xây xước nhẹ nhờ có túi khí an toàn.



Xe Innova lật nhào bên đường khiến tài xế bị thương nặng. Ảnh: VIẾT LONG



Theo công an, nguyên nhân tai nạn là do đường hẹp, lái xe mất bình tĩnh nên đã đâm vào nhau. Sự cố diễn ra quá nhanh khiến tài xế xe Innova mất lái, lao vào hàng phi lao bên đường lật nhào, trần xe hư hỏng nặng. Xe Toyota Vios lao xuống kênh nước nhưng may mắn vướng vào bụi rậm.

Được biết, đây là đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn do đường hẹp, lưu lượng người tham gia giao thông giờ cao điểm rất đông, tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế.

VIẾT LONG