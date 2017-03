Xe khách bốc cháy dữ dội

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa nay (2-4), trên tuyến đường Quốc Lộ 9 tại km 58+ 200 thuộc địa phận xã Đakrông (Đakrông, Quảng Trị) .

Trước đó, xe ô tô khách 73B – 00325 chạy tuyến Quảng Bình – Lao Bảo do tài xế Cao Xuân Sơn (31 tuổi) điều khiển. Sau 20 phút cháy thì chiếc xe chỉ còn trơ lại phần khung.



Xe khách 16 chỗ ngồi cháy chỉ còn trơ lại khung. Ảnh: VIẾT LONG

Theo tài xế Sơn, khi đang lưu thông, anh phát hiện phần đầu xe có khói bốc lên. Lập tức anh thắng xe và cùng chủ xe vội vã nhảy ra ngoài rồi dùng bình cứu hỏa mini để xử lý sự cố. Tuy nhiên, do bình chữa cháy quá nhỏ nên đám cháy lan rộng ra toàn xe, không thể dập tắt.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Đakrông và cứu hỏa đã có mặt để xử lý. Tuy nhiên, do đám cháy diễn ra nhanh nên chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn vào thời điểm đó trên xe không có hành khách, tài xế và chủ xe cũng không bị thương. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây cháy.

VIẾT LONG