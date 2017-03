Xe khách chở hơn 50 công nhân tông xe tải trên quốc lộ

Vụ tai nạn khiến hai công nhân trên xe khách bị thương phải nhập viện.



Vào thời điểm đó, tài xế Huỳnh Thanh Nghĩa, sinh năm 1966, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh điều khiển xe khách chở hơn 50 công nhân trong Khu công nghiệp Tân Tạo chạy trên Quốc lộ 1 hướng về huyện Bình Chánh với tốc độ cao.



Do không kiểm soát được tốc độ nên khi vừa qua giao lộ Hồ Học Lãm, chiếc xe này lao thẳng vào đuôi xe tải do tài xế Nguyễn Thanh Toàn, sinh năm 1988, quê An Giang điều khiển chạy phía trước.



Cú va chạm mạnh làm hai công nhân trên xe khách bị thương, phải nhập viện điều trị. Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu.



Cơ quan chức năng đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn./.

Theo Vietnam+