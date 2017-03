Xe khách “cố thủ”, gây ách tắc giao thông

Sáng 11-10, tại ngã tư Lê Lợi - Mai Hắc Đế (TP Vinh, Nghệ An), Tổ công tác CSGT Công an TP Vinh và lực lượng Thanh tra Giao thông tỉnh Nghệ An phát hiện xe khách giường nằm 72B-000.26 đón, trả khách không đúng quy định nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Tài xế xe khách là Dương Phương Bắc (ngụ Bình Định) không chấp hành hiệu lệnh mà phóng xe bỏ chạy.

Lực lượng CSGT và thanh tra giao thông đuổi theo thì tài xế Bắc cho xe dừng lại rồi đóng cửa cố thủ trong xe, gây ách tắc giao thông kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ.

lực lượng chức năng phải cưỡng chế để giải tỏa ùn tắc.

Đ.LAM