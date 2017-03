Xe khách đâm xe tải, 16 người bị thương

Xe khách thuộc hãng xe Thu Đức do tài xế Nguyễn Văn Phi (ngụ Đắk Lắk) đi từ TP.HCM về TP Buôn Ma Thuột đã tông vào một xe tải. Cú đâm quá mạnh làm đầu xe khách hư hỏng nặng, đầu xe tải bẹp dúm. Mất 3 tiếng người dân mới phá được cabin, đưa tài xế xe tải Nguyễn Minh Quang (ngụ Gia Lai) đi cấp cứu trong tình trạng gãy nát hai chân. 15 hành khách trên xe khách bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn do xe khách chạy nhanh xuống dốc, mất lái tông thẳng vào xe tải.

Cùng ngày, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai xe tải trước cửa hầm đường bộ Hải Vân khiến hai người tử vong, hai người bị thương nặng. Theo cơ quan công an, lúc 1 giờ 30 sáng 25-3, xe tải 75K-4779 dừng lại để phụ xe Nguyễn Quốc Long (ngụ TP Huế) xuống sửa chữa. Đúng lúc đó, xe tải 89K-4186 do tài xế Trần Văn Thắng (trú Hưng Yên) chạy từ phía sau tông mạnh vào đuôi xe. Vụ va chạm khiến anh Thắng và anh Long chết tại chỗ, hai phụ xe 89K-4186 bị thương nặng. Hai xe tải bị lật nghiêng. Công ty Quản lý - Khai thác và Vận hành hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) đã phối hợp cùng Công an quận Liên Chiểu triển khai công tác cứu hộ - cứu nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Cần Thơ vào tối 23-3, gây ra cái chết thương tâm của ba mẹ con chị Nguyễn Thị Phượng Liên, chiều 25-3, Công an huyện Bình Minh (Vĩnh Long) sơ bộ đã xác định nạn nhân đi không đúng phần đường, không làm chủ được tốc độ nên tông vào đuôi xe tải. Còn xe tải khi gặp sự cố phải dừng lại trên cầu, tài xế đã mở đèn xi nhan báo hiệu. Cùng ngày, BV Quân y 121 Quân khu 9 cho biết BV thống nhất hỗ trợ 100% chi phí điều trị đối với cháu Nguyễn Xuân Nghiêm (14 tuổi, con trai chị Liên). Hiện cháu Nghiêm đã tỉnh và sức khỏe có chiều hướng ổn định.

LỆ THỦY - GIA TUỆ - CL