Xe khách đấu đầu xe tải, 11 người thương vong

Khi đến đoạn qua phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã tông trực diện vào xe tải 63L-8498 do tài xế Võ Văn Út (49 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) điều khiển theo hướng ngược lại. Theo Thượng tá Đỗ Minh Tân, Phó Trưởng Công an thị xã Sông Cầu, vụ tai nạn làm bà Lê Thị Ngọc Hoa (61 tuổi, ngụ thị xã An Nhơn, Bình Định) chết tại chỗ, 10 người khác trên xe khách bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định. Trong đó tài xế xe khách và hai cha con ông Hồ Ngọc Xu, Hồ Văn Phụng (cùng ngụ huyện Phù Mỹ, Bình Định) bị thương rất nặng, hiện đang nguy kịch.

BS Hồ Việt Mỹ, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết hiện bệnh viện này đang huy động nhiều bác sĩ để tập trung cấp cứu cho các nạn nhân trên. Hiện các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

T.LỘC