Xe khách dịp lễ 30/4 -1/5 phụ thu 40% giá vé

Cụ thể, thời gian bắt đầu phụ thu là ngày 26/4 cho đến hết ngày 29/4. Các tuyến phụ thu 40% là các tuyến có đông hành khách đi lại, xuất phát từ TPHCM đi các tỉnh miền trung (từ Bình Thuận đến Quảng Ngãi), tuyến đi khu vực Tây Nguyên, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Còn tại Bến xe Miền Tây, tuy quy định cho phép phụ thu không quá 40% giá vé nhưng hầu hết các hãng xe đều không tăng giá vé trong dịp này. Ông Nguyễn Công Đỉnh, Tổng giám đốc hãng xe Phương Trang khẳng định trong dịp lễ 30/4 này hãng xe không tăng giá vé, không phụ thu so với giá vé ngày thường. Sau lễ, hãng còn giảm giá vé từ 5.000 đồng – 35.000 đồng mỗi vé cho các tuyến về miền Tây và miền Trung.

Dịp lễ năm nay lượng khách đi lại không tăng so với cùng kỳ năm ngoái, mức phụ thu thấp hơn năm ngoái

Vì Phương Trang là đơn vị nắm thị phần chủ yếu trên thị trường vận tải hành khách về miền Tây nên khi hãng này không tăng giá các hãng xe tuyến TPHCM – Miền Tây khác cũng khó tăng giá vì sợ giảm sức cạnh tranh. Chỉ có một số nhà xe tăng giá khoảng 20 - 25% tùy tuyến. Mức tăng trên tại 2 bến xe lớn của thành phố trong dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay so với các năm trước là không lớn. Các năm trước, dịp lễ 30/4 – 1/5 luôn có mức phụ thu tối đa là 60% giá vé ngày thường.

Theo dự đoán của các bến xe lớn ở TPHCM, lượng khách đi lại dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay tuy tăng gấp đôi so với ngày thường nhưng so với dịp lễ cùng kỳ năm trước thì không tăng. Đây là tình hình khá bất thường vì hầu hết dịp lễ các năm đều có tốc độ tăng trưởng hành khách khoảng 5- 10% so với dịp lễ cùng kỳ năm trước, dù là dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài đến 5 ngày.

Ông Thượng Thanh Hải giải thích: “Do tình hình kinh tế khó khăn, giá cả tăng cao, đặc biệt là giá xăng dầu vừa tăng nên cũng ảnh hưởng đến sự đi lại của hành khách, trật tự vận tải ngày càng phức tạp nhất là hoạt động của các “xe dù, bến cóc”… Vì vậy bến xe dự báo sản lượng năm nay sẽ không tăng so với cùng kỳ năm trước”.

Tính đến thời điểm hiện nay, vé xe đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên của các hãng lớn như Mai Linh, Phương Trang… hầu như đều đã bán hết. Ông Nguyễn Đăng Thuận, Giám đốc Kinh doanh hãng xe Phương Trang cho biết: “Đến thời điểm này thì vé xe đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên hầu như đều đã được đặt hết. Riêng các tuyến đi miền Tây do đặc thù hành khách có thói quen khi nào đi mới mua vé nên lượng vé vẫn còn nhiều”.

Tuy nhiên, lãnh đạo các bến xe khẳng định sẽ không thiếu xe cho hành khách rời thành phố. Bởi thực tế lượng khách dịp lễ này dự đoán không tăng cao hơn dịp lễ năm ngoái, thành phố đủ xe để cung ứng cho hành khách. Trong trường hợp cần thiết, Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ hỗ trợ thêm hơn 100 xe buýt cho 2 bến xe Miền Đông, Miền Tây để giải tỏa khách.

