Xe khách húc đuôi xe khách, một quân nhân tử nạn, 7 người trọng thương

Lúc 6g sáng nay (28-4), chiếc xe khách giường nằm biển kiểm soát 49B-005.35 do tài xế tên Tiến (ngụ TP Đà Lạt, Lâm Đồng) điều khiển, lưu hành trên quốc lộ 1 đang trên hành trình từ Hà Nội đi Đà Lạt, khi đoạn qua khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) thì tông vào đuôi chiếc xe khách 77B-007.68 của DNTN Vận tải Lộc Hương do tài xế tên Chương (ngụ huyện Phù Cát, Bình Định) điều khiển, chạy ngược chiều đang hành trình từ TP.HCM về Bình Định.



Sau khi bị tông vào đuôi, xe khách Lộc Hương lao xuống hố ven đường

Vụ tai nạn làm một hành khách đi trên xe khách Lộc Hương chết tại chỗ là anh Nguyễn Văn Trợ (20 tuổi, quân nhân, quê huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, thường trú tại khu vực 4, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định); bảy người khác bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại BV Đa khoa Bình Định và BV Đa khoa thị xã Sông Cầu; trong đó tài xế Tiến bị gãy chân.



Chiếc xe khách Lộc Hương bị vỡ nát phần sau xe.

Tại BV Đa khoa thị xã Sông Cầu, nạn nhân Lâm Vũ (20 tuổi, sinh viên về thăm gia đình tại TP Quy Nhơn nhân dịp nghỉ lễ), hành khách đi trên xe Lộc Hương bị vỡ lá lách, mất nhiều máu. Trong khi đó, nạn nhân này có nhóm máu hiếm, hiện bệnh viện không còn máu lưu trữ. Ngay sau khi nghe thông tin này, 25 tình nguyện viên của đội hiến máu tình nguyện thị xã Sông Cầu đã có mặt tại bệnh viện, hiến bốn đơn vị máu, kịp thời cứu sống anh Vũ.



Sau khi tông vào đuôi xe khách khác, xe khách biển số Lâm Đồng nằm quay ngang, chiếm hơn nửa mặt đường.

Tại hiện trường, hai chiếc xe khách giường nằm trên văng ra hai bên, cách xa nhau hơn 30 mét. Trong đó, xe khách 77B-007.68 sau khi bị xe khách 49B-005.35 tông vào đuôi đã lao xuống hố sâu hơn 2 m ven đường, phần sau xe vỡ nát; còn xe 49B-005.35 quay đầu nằm ngang hơn nửa mặt đường, phần đầu xe bị hư hỏng nặng.



Vụ tai nạn làm một quân nhân trẻ chết tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an thị xã Sông Cầu đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra nguyên nhân.

Tin ảnh: TẤN LỘC- THANH HIỀN