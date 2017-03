Xe khách lại tông xe tải trên đường cao tốc

Lúc 4 giờ 30 sáng 18-7, tại Km 22+400 trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương (thuộc địa phận xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ 66S-2681 và xe tải 77K-9961. Hậu quả, hai người chết, 15 người khác bị thương (toàn bộ đều đi trên xe khách). Hai người chết là ông Nguyễn Văn Nghị (huyện Tân Phước, Tiền Giang) và bà Phạm Thị Giang (huyện Cái Bè, Tiền Giang).

Thượng tá Phạm Hữu Châu, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Công an tỉnh Long An, cho biết: Thời điểm trên tài xế Võ Tấn Sĩ (huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) điều khiển xe khách lưu thông từ hướng Trung Lương về TP.HCM. Do không làm chủ tốc độ, Sĩ đã lao thẳng xe vào đuôi xe tải đang đậu trong làn đường dừng khẩn cấp.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải không tham gia cứu nạn mà vội vàng bỏ chạy về hướng TP.HCM. Công an tỉnh Long An đã truy tìm được chiếc xe và yêu cầu tài xế quay xe về Long An để tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Bệnh nhân Phạm Thị Bé (Cai Lậy, Tiền Giang) bị chấn thương mặt, gãy xương hàm dưới, gãy xương cánh tay phải đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: DUY TÍNH

Tại BV Chợ Rẫy, BS Tôn Thất Quỳnh Ái, Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết: Bệnh viện đã tiếp nhận 11 nạn nhân trong vụ tai nạn trên. Có bốn người bị thương nhẹ đã được xuất viện sau đó. Ngay sau khi cấp cứu, hai bệnh nhân bị trật khớp háng trái và gãy hở 1/3 cẳng chân được phẫu thuật ngay. Ngoài ra còn có ba bệnh nhân bị chấn thương sọ não, một bệnh nhân trật cột sống. Người nặng nhất là bệnh nhân Nguyễn Thị Luyến (huyện Tân Phước, Tiền Giang) bị chấn thương đầu, chấn thương cột sống.

Theo các bệnh nhân, họ chung tiền thuê chiếc xe 16 chỗ từ Cai Lậy, Tiền Giang lên TP.HCM khám bệnh. Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế chạy rất nhanh và có thể ngủ gật. “Lúc đó tôi và nhiều người trên xe đang ngủ. Nghe tiếng động mạnh, mở mắt ra tôi đã thấy cảnh tượng kinh hoàng” - anh Nguyễn Văn Thạch (ngụ Tiền Giang) kể lại.

Trước đó, ngày 13-6, cũng trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương, một xe khách đã tông vào xe tải chạy cùng chiều làm tám người chết và 10 người bị thương.

Xe buýt kéo lê xe máy trên đường (PL)- Sáng 18-7, tại ngã tư Thành Đội (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), xe buýt 16H-9806 chạy từ Đồ Sơn về trung tâm TP đã bất ngờ lao thẳng vào những người đi xe máy đang dừng ở vạch đèn tín hiệu giao thông. Một chiếc xe máy và người đàn ông cầm lái đã bị mắc kẹt ở mũi xe buýt và bị kéo lê trên đường hàng chục mét. Chiếc xe buýt chỉ dừng lại sau khi lao lên vỉa hè và tông vào một loạt xe máy dựng tại đây. Tuy nhiên, chiếc xe máy và người đàn ông điều khiển vẫn kẹt cứng ở mũi xe (ảnh: HUY HOÀNG). Người dân phải mất hàng chục phút dùng xà beng, tuýp sắt nâng mũi xe buýt lên mới kéo được nạn nhân ra khỏi xe. Dù thoát chết nhưng nạn nhân đã bị gãy một chân. Theo lời tài xế, chiếc xe buýt bị mất thắng. H.HOÀNG

TÂM PHÚC - DUY TÍNH