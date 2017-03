Xe khách lấn đường, 4 người thương vong

Theo Công an huyện Thuận Nam, xe ô tô khách biển số 51B - 028.79 do tài xế Nguyễn Viết Long (SN 1976, ở phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) điều khiển. Đến đoạn đường trên đã chạy lấn đường và đâm vào xe mô tô biển số 86Z 1 - 4546 do Nguyễn Đức Khanh (sinh 1988, ở Vũ Hòa, Đức Linh, Bình Thuận) điều khiển, trên xe chở chị Nguyễn Thị Thúy Kiều, ở Hòa Xuân Đông, Đông Hòa, Phú Yên.

Tai nạn xảy ra làm 2 người trên xe mô tô chết ngay tại chỗ.

Theo TTXVN, sau khi đâm vào xe mô tô, xe ô tô trên lại đâm tiếp vào một chiếc xe mô tô khác mang biển số 86C1 - 046.81 do chị Lê Thị Kim Hường (sinh 1979) điều khiển, trên xe chở em gái tên Lê Thị Kim Huệ (sinh 1981) cùng ở Ninh Thuận.

Vụ tai nạn đã làm cho hai chị em bị thương, 2 xe mô tô hư hỏng nặng.

Theo B.T.K (NLĐO)