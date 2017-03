Xe khách lao xuống đèo, 15 người bị thương

Tại hiện trường, xe khách bị lật nằm dưới vực sâu hơn 50 m so với mặt đường (ảnh). Một hành khách cho biết khi xe khách lao xuống vực thì may mắn gặp một thân cây to chặn dừng lại. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời đưa 15 hành khách bị thương đến BV Đa khoa khu vực Ninh Sơn cấp cứu và cẩu xe bị nạn lên mặt đường. Lãnh đạo bệnh viện cho biết tính đến 14 giờ 30 cùng ngày, đã có 10 người xuất viện. Theo Công an huyện Ninh Sơn, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do xe khách mất thắng khi đổ đèo.

Khoảng 3 giờ đêm 7-12, tàu NA1 hành trình từ Nghệ An đi Hà Nội, khi đến địa phận xã Đồng Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) thì bất ngờ bị trật bánh khỏi đường ray khiến hàng trăm hành khách hoảng hốt. Ngành đường sắt đã cử lực lượng đến hiện trường cứu hộ những toa tàu bị nghiêng, đồng thời kiểm tra nguyên nhân dẫn đến sự cố trên.

MINH TRÂN - ĐẶNG TRUNG