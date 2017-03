Xe khách lao xuống sông, hai người chết

Xe do anh Đặng Văn Hiền (trú huyện Kỳ Sơn) điều khiển, chở 10 người, chạy hướng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn - quốc lộ 1A. Hai nạn nhân thiệt mạng là anh Ngân Văn Chương (trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) và anh Nguyễn Xuân Phương (quê Thanh Hóa, trên đường từ Lào về quê). Anh Hiền và tám người bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bị mất lái. Hiện lực lượng công an đang cẩu xe khách trên lên khỏi dòng sông và tiếp tục điều tra vụ việc.

Đ.LAM