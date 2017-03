Xe khách leo thành cầu, 70 người hú vía

Rạng sáng 19-7, tại cầu Chuồi (thuộc xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) xảy ra một vụ TNGT hi hữu: Xe khách Xuân Truyền 73L-3570 húc đổ lan can, lao lên nằm vắt vẻo trên thành cầu. Rất may không có thiệt hại về người.

Một số hành khách cho biết sáng 18-7, chiếc xe trên khởi hành từ TP.HCM đi Ba Đồn (Quảng Bình). Đến 3 giờ 10 sáng 19-7, xe đến cầu Chuồi. Do đoạn đường tại đây đang sửa chữa nên các phương tiện chỉ được lưu thông một làn đường. Lúc này, một chiếc xe chở củi đang đi hướng ngược lại nên xe khách phải dừng lại chờ. Khi xe chở củi đã qua được 2/3 cầu, bất ngờ tài xế xe khách đạp ga lao thẳng vào xe này, sau đó đâm vào đống cát rồi “bay” lên thành cầu. Hậu quả, một đoạn lan can trên cầu hư hỏng nặng, còn bộ máy của xe khách bị rơi xuống sông. Tài xế xe khách (chưa rõ danh tính) cũng bị văng ra ngoài nhưng may mắn bám được vào cửa xe nên không bị rơi xuống sông.

“Sau cú va chạm, toàn bộ hành khách trên xe đều rất hoảng loạn bởi nếu không cẩn thận thì chiếc xe sẽ bị lao tiếp xuống sông. Cuối cùng, mọi người phải đập cửa kính để thoát ra ngoài” - hành khách Võ Quang Việt (ngụ Vũng Tàu) cho biết.

Xe khách suýt lao xuống sông khiến 70 hành khách bị một phen thót tim. Ảnh: VQV

Một hành khách khác cho biết trước đó, chiếc xe này đã chạy rất nhanh và ẩu nên suýt bị lật tại đèo Phước Tượng (huyện Phú Lộc). Đặc biệt, xe khách này còn liên tục rượt đuổi một xe cũng của hãng Xuân Truyền. “Suốt trên quãng đường Đà Nẵng-Huế, hai xe này liên tục đua tốc độ khiến hành khách nhiều lần phải thót tim. Cũng vì tài xế lo chạy đua nên suốt một quãng đường dài hành khách không hề được xuống xe để đi vệ sinh” - anh Việt nói.

Được biết, chiếc xe khách chỉ có 45 chỗ nhưng được nhà xe nhồi nhét đến 70 người. Anh Phạm Văn Hà (Quảng Bình) nói thêm: Đây là hãng xe mà không có công ty bảo hiểm nào tại Quảng Bình dám ký hợp đồng bảo hiểm. Lý do là các tài xế chạy rất ẩu và đã gây tai nạn nhiều lần. Tuy nhiên, do tuyến đường này không có nhiều hãng xe nên nhiều người vẫn phải nhắm mắt chọn hãng xe này.

Đến khoảng 7 giờ 30, hãng xe Xuân Truyền đã điều xe khác đến tiếp tục chở hành khách đi về Quảng Bình. Vụ việc đang được Công an huyện Phú Lộc làm rõ.

TNGT: 80% do ý thức chấp hành luật kém Ngày 19-7, ông Khương Kim Tạo, Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết: Thời gian qua, ô tô chở khách và xe container liên tiếp gây ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề cho xã hội. Do vậy, việc bắt buộc các doanh nghiệp vận tải chở khách, chở hàng gắn hộp đen để theo dõi, quản lý hoạt động của xe sẽ là biện pháp đột phá nhằm giảm thiểu TNGT. Theo thống kê, mỗi năm ở nước ta có trên 10.000 người chết vì TNGT. Ông Tạo nhận định có tới 80%-90% số vụ TNGT xảy ra do ý thức chấp hành luật giao thông của người điều khiển phương tiện kém. Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông ở nhiều địa phương chưa hợp lý; nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật…

