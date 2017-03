Xe khách liên tục bị ném đá trên quốc lộ 14

Khoảng 20g ngày 24-9, trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) có bốn xe khách bị những thanh niên lạ mặt ném đá vỡ kính khi xe đang chạy. Trong đó có một hành khách bị thương phải nhập viện.

Sáng 25-9, ông Trương Triệu Lương (56 tuổi, trú P.3, Q.6, TP.HCM, trợ lý tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại - xây dựng - sản xuất Hoàng Hà, TP.HCM) vẫn đang được điều trị tại khoa mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Vết thương của ông Lương được bác sĩ xác định “vỡ nhãn cầu mắt trái”.

Hành khách bị trúng đá hư mắt

Tại bệnh viện, ông Lương kể lại: “17g ngày 24-9, tôi theo xe của nhà xe Cô Hai từ huyện Ayun Pa (Gia Lai) để về TP.HCM. Đến khoảng 20g, lúc tôi đang thiu thiu ngủ thì bị cục đá xanh, nhiều cạnh sắc nhọn ném trúng mắt trái”.

Ngay sau đó, ông Lương được nhà xe đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’Leo sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết ông Lương nhập viện trong tình trạng vỡ nhãn cầu mắt trái, máu chảy rất nhiều.

Một bác sĩ tại khoa mắt cho biết thêm vết thương của ông Lương rất nặng, mắt trái đã bị hỏng.

Anh Lê Phạm Anh Tuấn - tài xế lái xe cho doanh nghiệp tư nhân Cô Hai (TP.HCM) - kể khoảng 20g tối 24-9, khi xe đến địa phận xã Ea H’Leo thì bị một nhóm thanh niên ném đá vào kính sau xe.

“Đoạn đường này các xe khách thường xuyên bị các nhóm thanh niên ném vỡ kính xe nhưng tài xế không dám dừng lại vì sợ nhóm này đánh, phá hoại xe” - anh Tuấn lo lắng.

Cũng trong tối 24-9, hai xe của nhà xe Việt Tấn Phát (Gia Lai) và một xe của Công ty TNHH Tân Niên (TP.HCM) đi qua đoạn đường này bị những người lạ ném đá gây vỡ kính.

Anh Nguyễn Thanh Thiện - quản lý của Công ty TNHH Tân Niên - cho biết gần như ngày nào cũng có xe khách đi trên quốc lộ 14 bị ném đá vỡ kính. Khi gặp nạn, các nhà xe đã báo công an địa phương nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa bị ngăn chặn.

Ngày 22-9, một xe khác của Công ty TNHH Tân Niên đi trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cũng bị ném đá vỡ kính.

Trước đó, một xe khác của công ty này đi qua huyện Đắk Song (Đắk Nông) cũng bị ném đá, nhà xe bắt được một thanh niên và giao cho công an huyện. Có thêm bốn thanh niên khác bị công an triệu tập vì liên quan đến hành vi ném đá xe khách.

Xe của Công ty TNHH Tân Niên bị ném đá vỡ kính, phải dùng băng keo dán tạm để chạy tiếp - Ảnh do nhà xe cung cấp

Một tuần có 2-3 xe bị ném đá vỡ kính

Một cán bộ Công an huyện Ea H’Leo cho biết tối 24-9 sau khi nắm tình hình từ các nhà xe bị nạn, công an đã tổ chức truy bắt những thanh niên có hành vi ném đá vào xe khách.

Cán bộ này nói: “Vừa qua công an huyện có bắt được một nhóm thanh niên có hành vi ném đá xe khách. Hiện cơ quan công an đang chờ giám định thiệt hại từ nhà xe để xử lý. Đồng thời công an huyện sẽ tiếp tục điều tra mở rộng xem những thanh niên này có liên quan đến các vụ ném đá xe khách khác”.

Ông Nguyễn Chiến Thắng - phó giám đốc Công ty Bảo Việt Đắk Lắk - cho biết từ đầu năm đến nay công ty đã thụ lý giải quyết 109 vụ việc vỡ kính xe cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bảo Việt Đắk Lắk đã chi trả gần 700 triệu đồng để lắp mới kính xe bị vỡ cho các doanh nghiệp. Theo đó, các vụ vỡ kính xe xảy ra chủ yếu trên quốc lộ 14 từ Kon Tum về Bình Phước.

Các “điểm đen” thường xuyên xảy ra các vụ ném đá vỡ kính xe là tại huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk), huyện Đắk Song và Đắk R’Lấp (Đắk Nông) và đoạn đường giữa tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Trước tình trạng trên, nhiều nhà xe đặt nghi vấn ngoài những thanh niên say xỉn, quậy phá gây ra các vụ ném đá vỡ kính xe thì có nhiều khả năng các đối tượng “xin đểu”, bảo kê cố tình phá hoại xe để buộc các nhà xe “đóng tiền tháng”.

Vô cùng nguy hiểm Một thầy giáo dạy lái xe tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phân tích việc các thanh niên bất ngờ ném đá vào các xe khách đang chạy là vô cùng nguy hiểm: “Theo phản xạ, các tài xế có thể đánh tay lái hoặc thắng gấp để tránh nên tai nạn có thể xảy ra tức thì. Cũng có trường hợp tài xế thắng gấp khiến hành khách đập đầu vào ghế trước, người nằm trên giường tầng rơi xuống bị thương, tài xế văng ra khỏi xe về phía trước”.

Theo TRUNG TÂN (Tuổi Trẻ)