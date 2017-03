Xe khách phát nổ, 2 người chết, 14 người bị thương

Vào thời điểm nêu trên, xe khách của nhà xe Thuận Sáu mang biển số 37B-003.48 chở khoảng 20 người chạy hướng TP HCM-Hà Nội thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn trên xe. Sau tiếng nổ lớn làm tài xế và hành khách bị thương, hoảng loạn, chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi nhanh rồi đâm vào xe tải mang BKS 37C-051.24 do anh Lê Hữu Hoan (39 tuổi, ngụ tại khối 14, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) điều khiển, chạy ngược chiều.

Cú đâm mạnh khiến đầu xe khách và xe tải nát bét, bể kính, biến dạng, tài xế xe khách là anh Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và một người trên xe khách chết tại chỗ. 14 người khác bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu. Đến tối 17-2, có hai nạn nhân bị thương quá nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Vụ nổ và tai nạn cũng làm ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A kéo dài gần 10km. Cho đến tối 17-2, lực lượng đội CSGT 5-1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Diễn Châu đang nỗ lực phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A.

Qua khám nghiệm hiện trường và từ các hành khách cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn xác định ban đầu là do trên xe khách có vận chuyển bình ôxy, khi xe đang chạy với tốc độ nhanh thì bình này phát nổ khiến tài xế mất lái, xe lao đi đâm vào xe tải.

ĐẮC LAM