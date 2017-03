Xe khách phát nổ, hai người chết, 14 người bị thương

Xe khách của nhà xe Thuận Sáu, biển số 37B-003.48 đang chạy bỗng phát nổ, mất lái và lao thẳng vào xe tải biển số 37C-051.24 chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến hai người chết, 14 người bị thương nặng, đầu hai chiếc xe bể nát. Những người bị thương được đưa vào BV Đa khoa huyện Diễn Châu, trong đó có hai trường hợp nặng phải chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bình ôxy trên xe khách phát nổ khi xe đang chạy với tốc độ cao.



Người dân khu phố Ngãi Thắng (thị xã Dĩ An, Bình Dương) giúp thu gom sắn khô. Ảnh: X.NGỌC

Cùng ngày, trên đường DT743 đoạn qua khu phố Ngãi Thắng (thị xã Dĩ An, Bình Dương), xe tải biển số 86T-1189 bất ngờ sụp “ổ voi” trên mặt đường rồi lật nhào. Hàng trăm bao tải chứa sắn khô đổ ra đường. Người dân địa phương đã giúp nhà xe thu gom tài sản. May mắn không có thiệt hại về người.

Liên quan vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra lúc 6 giờ sáng 16-2 tại quốc lộ 1A (đoạn qua xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) giữa xe tải biển số 76K-3312 và xe khách biển số 18N-3541 làm hàng chục người trọng thương, sáng 17-2, ông Nguyễn Việt Tuấn, Phó Công an huyện Cam Lâm (Công an tỉnh Khánh Hòa), cho biết nguyên nhân sơ bộ nhiều khả năng do xe tải chạy lấn đường nên đâm vào xe khách.

Đ.LAM - X.NGỌC - C.THI