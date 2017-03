Xe khách va thành cầu Mỹ Thuận, một người chết

Xe khách giường nằm Kim Hoàng do tài xế Nguyễn Thành Tâm (ngụ Bình Dương) điều khiển từ Bình Dương về Chợ Mới (tỉnh An Giang) khi đang lên dốc thì va vào lan can cầu. Ba hành khách văng ra khỏi xe rơi xuống phần đường dành cho người đi bộ. Sau đó, xe tiếp tục lao về bên trái rồi va vào dải phân cách giữa cầu. 12 hành khách được đưa đi cấp cứu. Một trường hợp chưa rõ danh tính đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Tám người bị thương nhẹ đã xuất viện, còn lại ba trường hợp bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Mỹ Thuận. Ảnh: H.H

Tối 15-7, trên xa lộ Hà Nội (TP.HCM) xe container do tài xế Hoàng Xuân Quý điều khiển chạy với tốc độ rất nhanh, khi đến gần ngã tư Bình Thái (quận Thủ Đức) thì bị xe container khác mang biển số 89L-0240 chạy song song cùng chiều cũng với tốc độ nhanh va chạm vào. Xe anh Quý lao thẳng vào phía trong tông hàng loạt dải bê tông phân cách với làn xe máy. Nhiều người đi xe máy hốt hoảng khi các dải phân cách bị hất văng tung tóe. Rất may không có ai bị thương. Xe đầu kéo của tài xế Quý bị gãy trục, nổ vỏ.

Ngày 15-7, tin từ Công an thị xã Đồng Xoài, Bình Phước cho biết đang xác minh làm rõ vụ tai nạn xảy ra sáng cùng ngày trên đường Hùng Vương (thị xã Đồng Xoài). Chị Phạm Thị Thanh Huyền (ngụ huyện Chơn Thành, Bình Phước) đang chạy xe máy thì bị xe bồn của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước va chạm và cán qua người. Theo một số người dân, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã bỏ trốn dù nạn nhân kêu cứu. Người đi đường đã tìm cách kéo và đưa chị Huyền đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

GIA TUỆ - Đ.LÊ - H.NHI