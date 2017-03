Xe khách, xe tải đâm xe đạp, 2 học sinh tử vong

Nơi xảy ra tai nạn. (Nguồn: Internet)

(TTXVN/Vietnam+)



Theo những người chứng kiến vụ tai nạn, xe khách Quốc Hiền mang biển kiểm soát 37V - 3733 do anh Phan Công Tài (sinh năm 1983) trú tại huyện ở Đô Lương (Nghệ An) điều khiển đi từ hướng Nam ra Bắc đã đâm vào hai em học sinh đi xe đạp cùng chiều khiến hai em bị hất văng ra giữa đường.Cùng lúc đó, xe tải chở bồn xăng mang biển kiểm soát 37H - 6895 do anh Nguyễn Viết Dũng (sinh năm 1971) trú tại Gia Lách (Nghi Xuân) điều khiển đi theo hướng ngược lại đã đâm và hất hai em xuống ruộng.Hậu quả, hai em học sinh đang học lớp 11 trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn là Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1995) ở xã Bắc Sơn (Thạch Hà) và em Võ Thị Oanh (sinh năm 1995) ở xã Thạch Vịnh, huyện Thạch Hà chết tại chỗ.Công an huyện Thạch Hà có mặt tại hiện trường đưa hai chiếc xe khách và xe chở bồn xăng cùng với hai tài xế về trụ sở để điều tra vụ việc, đồng thời thông báo cho gia đình hai em học sinh.