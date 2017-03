Xe ‘khủng’ bị bắt ở Huế trước khi đến Bình Thuận

Ngày 5-9, ông Phạm Văn Thái, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết chiếc xe 51C-425.45 chở máy biến áp quá tải bị bắt tại Bình Thuận từng bị lực lượng chức năng phát hiện tại trạm cân tải trọng xe lưu động (TC008) tỉnh Thừa Thiên-Huế đóng trên quốc lộ 1A vào tối 27-8 khi đang lưu thông vào Nam.

Theo ông Thái, chiếc xe này được thiết kế khác thường, bề ngang của moóc xe tới 3,6 m (trong khi đó quy định của Bộ GTVT về khổ cân chỉ dài 2,8 m). Xe cấu tạo quá to và nằm lọt ra ngoài so với vị trí cân nên không thể kiểm tra tải trọng. “Vì vậy, chúng tôi không có căn cứ xử phạt về quá tải, chỉ xử phạt với lỗi chở hàng quá khổ, vượt chiều cao 47 cm so với giấy phép quy định và cho xe di chuyển tiếp” - ông Thái nói. Được biết sau khi xử phạt về lỗi trên, Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tạm giữ bằng lái của tài xế chiếc xe “khủng” này.

Rạng sáng 4-9, lực lượng thanh tra tại Trạm kiểm tra tải trọng Ngã Ba Hàng trên quốc lộ 5 (Hải Dương) nhận được thông tin một đoàn xe chở thép cuộn đang tìm cách đi vào đường tỉnh để né trạm. Lực lượng thanh tra nhanh chóng đến địa điểm được thông báo và phát hiện năm chiếc xe chở thép cuộn của Công ty Anh Đức (Hải Phòng) đang lưu thông theo hướng từ quốc lộ 10 về quốc lộ 5. Kết quả cân xe cho thấy cả năm xe đều chở quá tải từ 150% đến 200%.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt các lái xe 30 triệu đồng và phạt Công ty Anh Đức 30 triệu đồng. Các phương tiện phải hạ tải tại chỗ mới được lưu thông tiếp.

Thời gian qua, một số địa phương đã đặt trạm cân xe trên mặt đường giao thông nên xảy ra một số vụ lái xe vô tình hoặc cố ý đâm vào làm hư hỏng thiết bị cân. Để khắc phục thực trạng này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các sở GTVT bổ sung rào chắn di động có gắn đèn cảnh báo trước bàn cân từ 10 m đến 15 m, lắp đèn chiếu sáng khu vực trạm cân. Đồng thời, cần tìm các bãi đất cạnh mặt đường để đặt trạm cân.

Lực lượng làm nhiệm vụ phải hướng dẫn, nhắc nhở lái xe đi đúng vào đường dẫn lên bàn cân và đúng tốc độ theo quy định. Lái xe nào không tuân thủ dẫn tới hư hỏng thiết bị thì phải bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính.

VIẾT LONG - NB