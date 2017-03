Xe “khủng” lăn bánh sẽ bị xử lý

Trưa 22-4, ông Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, khẳng định với chúng tôi: Ngoại trừ có giấy phép đặc biệt từ Bộ, kết hợp với một số phương án hỗ trợ phù hợp, xe này sẽ không được phép đi qua địa bàn tỉnh vì một số cầu hiện nay đều không đảm bảo.

Do xe không chạy nên lực lượng CSGT của tỉnh Long An cũng “bó tay”, không thể can thiệp. Ông Phạm Văn Cảnh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cũng cho biết thêm sau khi cử lực lượng thanh tra giao thông đi khảo sát, chiếc xe này đang thuê bãi của DNTT Xăng dầu Voi Lá, do là đất riêng nên không thể can thiệp. “Vấn đề nữa là tuyến đường quốc lộ 1A thuộc quyền quản lý của Cục Quản lý đường bộ 4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Chúng tôi đã liên hệ với Cục và được trả lời sẽ cùng với sở phối hợp xử lý giải quyết. Tuy nhiên, vấn đề là chỉ có thể xử lý được khi xe lưu thông, hiện chúng tôi đang liên hệ xin ý kiến Bộ” - ông Cảnh nói.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 4, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cũng cho biết đã thông báo cho tất cả chi cục và đơn vị liên quan về thông tin chiếc xe nói trên. Nếu phát hiện xe này lưu thông, các đơn vị này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.

