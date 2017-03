Xe lãnh đạo công an lắp biển “tứ quý 9” để… tiện công tác

Như Dân trí đã đưa tin, thời gian qua, dư luận tỉnh Ninh Bình xôn xao về việc 2 chiếc xe ô tô hạng sang cùng đeo biển xanh 35A-9999. Người dân đã ghi lại được hình ảnh 2 chiếc xe Toyota Camry và Ford Expedition dùng chung chiếc biển kiểm soát “tứ quý” trên.







Hai chiếc xe sang trùng biển xanh “tứ quý 9”.

Nhiều người cho rằng, chiếc xe Ford Expedition đeo biển thật còn xe Camry đeo biển giả vì xe Camry trong bức ảnh là xe đời mới, không thể đeo biển kiểm soát 4 số. Thậm chí, nhiều người còn “tố” rằng cả 2 xe trên đều đeo biển giả. Tấm biển kiểm soát “tứ quý 9” trên thuộc về xe Toyota Land Cruiser màu xám bạc.

Ngày 10/6, trả lời PV Dân trí, Thượng tá Lã Hồng Phúc - Chánh văn phòng Công an tỉnh Ninh Bình - khẳng định, chiếc xe mang biển kiểm soát 35A-9999 đã hỏng và được Công an tỉnh bỏ từ lâu. Tấm biển kiểm soát trên, Thượng tá Phúc cho rằng do Phòng Cảnh sát giao thông chưa thu hồi, lái xe vẫn quản lý biển.

“Hai xe Camry và Ford Expedition đều là xe của Công an tỉnh. Trong đó, xe Ford là do Bộ Công an cấp cho Công an tỉnh, mang biển 80B-4318, dùng để chở lãnh đạo Công an tỉnh. Chỉ có 1 lần chiếc xe này đeo biển 35A-9999 là đợt Đại lễ Vesak ở Bái Đính. Lái xe lấy biển cũ đeo vào để mang tính chất địa phương và tiện cho công tác bảo vệ.” - Thượng tá Phúc “trần tình”.

Chánh văn phòng Công an tỉnh Ninh Bình trong cuộc trao đổi với PV Dân trí.

Theo Thượng tá Phúc, nhiều khi xe của lực lượng công an cần “hóa trang” để sử dụng việc khác nên có thể dùng biển kiểm soát khác. Song, việc sử dụng biển kiểm soát khác chỉ diễn ra trong 1 thời gian.

“Trường hợp này không phải chuyên án mà chỉ là phục vụ công việc chung.” - Thượng tá Phúc nói.

Lái xe “mượn” biển?

Về chiếc xe Toyota Camry màu trắng, Thượng tá Lã Hồng Phúc cho hay, chiếc xe này vừa được Bộ Công an cấp cho Công an tỉnh, vừa mới được đăng ký. Trước đó, lái xe lắp biển như thế nào, Chánh văn phòng Công an tỉnh Ninh Bình cũng… không nắm được.

“Có thể là lái xe tự ý lắp.” - Thượng tá Phúc nhận định.







Biển kiểm soát thật của 2 xe Toyota Camry và Ford Expedition.

Theo thông tin từ Chánh văn phòng Công an tỉnh Ninh Bình, chiếc xe Camry trắng vừa được đăng ký đầu tháng 4/2014, mang biển kiểm soát 35A-001.15. Chiếc xe này được giao cho lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Trước câu hỏi về việc xe Ford Expedition chuyên chở lãnh đạo Công an tỉnh, xe Toyota Camry được lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng, tại sao lại xảy ra việc 2 xe sử dụng chung 1 biển kiểm soát “tứ quý 9”, Thượng tá Phúc không có câu trả lời rõ ràng và chỉ nhận định: “Có thể lái xe hỏi mượn của nhau.”!?



Xe Ford Expedition được để trong “chuồng” gắn biển dành cho xe 35A-9999.

Chánh văn phòng Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, tới đây, Công an tỉnh sẽ báo cáo sự việc với lãnh đạo, yêu cầu lái xe giải trình cụ thể đã lắp biển như thế nào, sử dụng ra sao. Theo Thượng tá Phúc, nếu phát hiện lái xe vi phạm quy chế ngành, Công an tỉnh sẽ kiểm điểm, tùy từng mức độ vi phạm để xử lý.

“Trong trường hợp này có lẽ chỉ xử lý hành chính.” - Thượng tá Phúc đánh giá.

Quan sát của chúng tôi, tại khu để xe trong trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình, chiếc xe Ford Expedition mang BKS 80B-4318 được để trong “chuồng” có gắn biển dành cho chiếc xe có biển kiểm soát 35A-9999.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)