Xe lật ở Lào, 36 người Việt bị nạn

Chiều 21-4, khi đang qua cầu Kỳ Hà 4 (quận 2, TP.HCM), chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (quê Long An) bất ngờ cán qua khúc gỗ và bị té. Đúng lúc này xe container do tài xế Nguyễn Hoàng Kha (quê Tiền Giang) chạy cùng chiều lao đến, không kịp xử lý đã cán chết nạn nhân. Tối 20-4, anh Nguyễn Thiên Vũ (ngụ quận 9, TP.HCM) chạy xe máy trên đường Lê Văn Việt (quận 9). Do chạy nhanh, gặp mặt đường có rãnh sâu nên anh Vũ bị té đập đầu xuống đường chấn thương sọ não và tử vong tại BV Đa khoa khu vực Thủ Đức. Rạng sáng 21-4, khi xe khách đi qua huyện Hoài Nhơn (Bình Định), ông Nguyễn Đình Phú đã nhảy khỏi xe và tử vong. Theo người nhà nạn nhân, ông Phú được anh rể đưa đi từ Nghệ An vào Vũng Tàu chữa bệnh tâm thần phân liệt. Do thức canh ông Phú suốt đêm, người anh rể quá mệt mỏi không kiểm soát được ông Phú. Đ.LÊ - T.LỘC