Xe lữ hành lao xuống vực, 9 người thoát chết

Cháu Thiện đang nằm mê man cùng với mẹ ruột là chị Lâm Thị Bích Ngọc tại Bệnh viện Đa khoa Tri Tôn.

Người dân địa phương cho biết vào thời điểm trên, xe du lịch do tài xế Lê Hoài Hận (SN 1981) điều khiển đưa khách xuống núi. Khi xe vừa đến đoạn cua gấp tại dốc Tư Tùng thì bỗng dưng va vào tấm ta luy cực mạnh và lật ngửa rồi rơi xuống vực sâu. May mắn, tại lưng chừng vực có một gốc mít to cản lại làm cho xe lật ngược và quay đầu lên trên.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm các cửa kính xe vỡ nát, mui bị thủng. Các nạn nhân được xác định gồm: tài xế Lê Hoài Hận, Lê Đức Thiện (4 tuổi), Lê Phước Long (SN 1982), Lâm Thị Bích Ngọc (SN 1983), Lê Minh Tân (39 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Thanh (40 tuổi), Lê Anh Quốc (14 tuổi), Văn Đức Thường (44 tuổi) và Lâm Tùng Sơn (33 tuổi), cùng ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, đều là người thân trong gia đình.

Hiện tài xế và 5 người đang điều trị tại Bệnh viện Quân dân y thuộc sư đoàn BB 330 tại thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên. Các nạn nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tri Tôn.