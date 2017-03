Xe máy đối đầu, 4 người chết và bị thương

Vào khoảng 21 giờ ngày 18/11, chiếc xe máy mang BKS 37Z9 - 3191 do anh Lưu Xuân Cường (sinh năm 1993, trú tại xóm Phan Đình Phùng, xã Hoa Thành) điều khiển chở anh Nguyễn Trọng Thái (SN 1992, trú tại xóm Tân Quang, xã Hoa Thành) phía sau, khi đến km 13+100 tuyến đường tỉnh lộ 538, đoạn qua địa phận khối 2 thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, đã bất ngờ đối đầu với xe máy mang BKS 37P7- 4172 do anh Doãn Văn Đức (SN 1990, trú tại xóm Đồng Long, xã Đồng Thành) điều khiển chạy ngược chiều, chở phía sau một phụ nữ chưa rõ danh tính.

Khúc đường cua, nơi hai xe máy đối đầu làm 2 người chết tại chỗ, 2 người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cú đâm quá mạnh, làm hai người điều khiển là anh Lưu Xuân Cường và anh Doãn Văn Đức chết tại chỗ. Riêng hai người ngồi phía sau đều bị thương nặng được đưa vào bệnh viện ở TP Vinh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo một số người dân cho biết, 2 chiếc xe này chạy ngược chiều nhau với tốc độ cao, khi vào cua đã không làm chủ được tốc độ, đâm vào nhau. Cú va chạm mạnh làm cho những người ngồi trên 2 chiếc xe bị cày trên mặt đường, 2 người chết tại chỗ và một phần cơ thể bị biến dạng, 2 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Sau khi vụ tai nạn giao thông xẩy ra, công an huyện Yên Thành đã kịp thời huy động lực lượng và phương tiện đến ngay hiện trường để giải toả ách tắc giao thông, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn.

Đau đớn bên hai thanh niên chết tại chỗ.

Song điều đáng nói ở đây, những nạn nhân trong vụ tai nạn này khi điều khiển và ngồi trên xe máy đã không đội mũ bảo hiểm. Mặt khác đây là đoạn đường cua, tuy không bị che khuất tầm nhìn, vừa mới được nâng cấp mở rộng, nhưng lại thường xuyên xẩy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa những xe máy đi ngược chiều, làm nhiều người thiệt mạng, vì vậy các ngành chức năng cũng nên sớm vào cuộc để có giải pháp khắc phục, nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn đáng tiếc xẩy ra.





