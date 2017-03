Xe Phương Trang gây nạn có được trung chuyển?

Công ty Cổ phần Du lịch và Vận tải Phương Trang khẳng định chiếc xe khách biển số 51B-041.26 gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cầu vượt vòng xoay Cây Gõ (quận 6, TP.HCM) trong quá trình đưa nhân viên công ty đến làm việc ở Bến xe Miền Tây. Nhưng thực tế không hẳn vậy.

Sử dụng xe không đúng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ nhiều năm qua chiếc xe 51B-041.26 là xe trung chuyển hành khách từ đường Lê Hồng Phong ra Bến xe Miền Tây. Anh NĐH, 55 tuổi, một hành khách đi chiếc xe trên vào sáng 9-9, cho biết: “Tôi lên xe trung chuyển lúc 7 giờ. Xe chạy vòng vòng đi đón thêm khách ở một số điểm khác rồi mới chạy về Bến xe Miền Tây. Đến đoạn gây tai nạn, mọi người ngồi trên xe như bị nhấc bổng lên. Khi nhìn ra ngoài, tôi thấy xe đã leo qua dải phân cách bằng sắt, lấn sang làn đường ngược lại” - anh H. kể.

Theo hồ sơ đăng kiểm, xe khách biển số 51B-041.26 là loại 27 chỗ ngồi. Xe đăng kiểm gần nhất vào ngày 17-7 và kỳ kiểm định tới là ngày 16-1-2016. Theo quy định của Bộ GTVT, từ đầu năm 2015 xe được phép trung chuyển hành khách là loại từ dưới 16 chỗ ngồi. Vậy làm cách nào trong chín tháng qua chiếc xe này vẫn trung chuyển hành khách từ trong nội đô ra Bến xe Miền Tây?

Trả lời các báo, ông Võ Quốc Bình, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Phương Trang, cho biết: “Xe khách gây tai nạn đang đưa nhân viên công ty đến làm việc ở Bến xe Miền Tây”. Tuy vậy, chiều 10-9, khi PV nêu thông tin chất vấn thì ông Bình nói đang đi công tác, sóng điện thoại yếu…

Chiếc xe gây tai nạn đang bị tạm giữ đang được làm rõ có phải đây là loại xe không được dùng để trung chuyển khách. Ảnh: LƯU ĐỨC

Lách luật, giấy để trốn phí

Chiếc xe gây tai nạn đã bị Công an quận 6 tạm giữ. Ngày 10-9, có mặt tại đây, chúng tôi ghi nhận trên tấm kính trước của xe vẫn còn phù hiệu xe hợp đồng có giá trị đến 13-3-2021, do Sở GTVT TP.HCM cấp. Phía dưới phù hiệu còn có tấm giấy xe ra vào Bến xe Miền Tây do bến xe này cấp và có giá trị trong tháng 8-2015. Theo ông Lê Công Tâm, Trưởng phòng Điều độ Bến xe Miền Tây, bến cấp giấy xe ra vào bến cho xe của các hãng xe đò chạy từ bến. Các xe này được ra vào bến và lưu đậu trong bến mà không phải đóng phí, lệ phí. “Xe trung chuyển thì phải đóng phí, lệ phí. Do vậy, chúng tôi sẽ kiểm tra lại việc hãng xe Phương Trang dùng xe hợp đồng để trung chuyển khách. Riêng việc dùng giấy ra vào bến đã hết hạn là sai và đây có thể là nhằm trốn phí, lệ phí” - ông Tâm nói.

Một cán bộ điều tra Công an quận 6 cho biết thêm, việc điều tra sẽ làm rõ có hay không hãng xe này sử dụng loại xe không đúng quy định chở khách. “Qua các dấu hiệu ban đầu của vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này cho thấy trách nhiệm của hãng xe Phương Trang là rất lớn. Do vậy, chúng tôi phải điều tra làm rõ và xử lý nghiêm, “làm điểm” cho cả các hãng xe khác” - vị này nói.