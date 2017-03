Xe quá tải cày nát đường dân sinh

“Đường Điểu Xiển (nằm trên địa bàn phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) thời gian gần đây bị xe quá tải cày nát như tương. Mặt đường biến thành ao hồ, nắng bụi còn mưa thì lầy lội gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, đi lại, vận chuyển hàng hóa,... của hàng ngàn hộ dân sống ở khu vực này nhưng không thấy các cơ quan chức năng xử lý. Nạn xe quá tải cũng như quan tâm sửa chữa, nâng cấp đường”, nhiều người dân địa phương bức xúc phản ánh với Pháp luật TP.HCM.

Đường biến thành ao



Đường Điểu Xiển nối từ cầu sập quốc lộ 1A, TP.Biên Hòa ra đoạn quốc lộ 1A thuộc huyện Trảng Bom. Riêng đoạn bị hư hỏng nặng nằm trên địa bàn phường Tân Biên, TP.Biên Hòa dài khoảng 3km. Cung đường này thường được các tài xế chọn làm đường tránh do đoạn quốc lộ 1A đi qua khu vực Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP.Biên Hòa) thường xuyên bị kẹt xe. Ngoài ra, đây cũng là con đường có mật độ xe cộ lưu thông rất đông, đặc biệt toàn xe tải nặng, container, hầu hết đều chở quá tải vào ra khu công nghiệp và các xưởng gỗ đóng tại địa bàn.



Theo ghi nhận của chúng tôi, đoạn đường từ bệnh viện Âu Cơ kéo dài đến ga Hố Nai đã bị xuống cấp trầm trọng. Những ổ gà, ổ voi sâu gần một mét xuất hiện dày đặc trên đường, xe tải lớn còn bị ngập lút bánh còn xe máy phải leo lên lề đường để đi rất nguy hiểm.



Người dân sinh sống ở đây cho biết, khoảng vài năm trở lại đây đường càng bị hư hỏng nặng nhưng không thấy cơ quan chức năng nào đứng ra sửa chữa. Đặc biệt, thời gian gần đây lượng xe quá tải đi càng nhiều càng khiến cho đường nát hơn. Người dân khi lưu thông qua đoạn đường này phải thật vững tay lái, nếu không thì có thể bị lọt ổ voi té ngã là chuyện thường. Bên cạnh đó dù mưa hay nắng thì đoạn đường này vẫn lầy lội. Bởi sau mưa, nắng cả tuần thì nước trong các “ao lớn” vẫn chưa rút hết, nên vừa bụi bặm, vừa lầy lội.

Theo người dân, nguyên nhân khiến đường xuống cấp là do các container và xe tải chở quá tải lưu thông dày đặc. Trong khi con đường này được xây dựng chỉ là đường liên huyện, phục vụ nhu cầu dân sinh, mức độ chịu tải nặng không được lớn nên việc bị xuống cấp là lẽ đương nhiên.

Anh Tuấn, ngụ phường Tân Biên bức xúc: “Đường xuống cấp trầm trọng, nhưng cơ quan chức năng chỉ tiến hành sửa được có hơn 1km, đoạn gần cầu sập còn lại hơn 2km phía ga Hố Nai thì không chịu sửa. Nguyên nhân làm đường hư là do loại xe tải thường xuyên qua lại đã cày nát đường. Xe tải chở hàng cồng kềnh phóng ào ào trên đường đã quá quen thuộc với người dân chúng tôi. Ở đây, người đi xe gắn máy, nhất là phụ nữ, khi gặp xe tải ngược chiều thì phải dừng lại để tránh đường. Không chỉ có vậy, xe chở quá tải, khi lưu hành thường nghiêng qua ngả lại khiến người đi đường có cảm giác xe có thể đổ nhào bất cứ lúc nào. Ổ voi, ổ gà lầy lội, trời mưa thì “chụp ếch” là chuyện thường, nhiều khi học sinh mặc áo trắng cũng té nhào xuống rồi lóp ngóp bò dậy trông thật tội”.



Chị Tám, một người dân sống ở khu vực này cũng ngao ngán thở dài: “Người dân ở đây đang chấp nhận sống chung với lũ. Đường yếu nhưng xe quá tải thì chạy nhiều, cứ ầm ầm suốt ngày. Chả biết xử lý tải trọng kiểu gì mà cứ nối đuôi nhau đi đường này. Đường thì biến thành ao, nhất là mùa mưa nước ngập ớn lắm. Tôi đi chợ gần đây mà nhiều khi sợ té phải đi đường vòng xa hơn cả 2-3km nhưng để cho an toàn".

Vừa nói chị Tám vừa đưa tay chỉ ra phía những chiếc container đang lao ầm ầm, bánh xe bị ngập nước lút gần hết, nói thêm: “Xe máy phải leo lên lề mà đi, mình đi quen còn biết chỗ nào mà tránh chứ mấy người ở xa lần đầu đi đường này ai cũng té ngã, hư xe, người cũng lấm bùn lết ba lết bết. Người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng này lên cơ quan chức năng, sau đó thấy một số cán bộ về đo đạc nhưng cho đến nay đường vẫn chưa được sửa sang lại như lời hứa”.



Thiếu kinh phí sửa chữa



Trao đổi với Pháp luật TP.HCM, ông Trần Dương Vũ, Phó trưởng Phòng Quản lý Đô thị TP.Biên Hòa phụ trách mạng giao thông công chánh, cho biết: “Đường Điểu Xiển dài chừng 3km đã sửa được gần 1km còn hơn 2km đang bị hư hỏng, trong đó có 1km là hư hỏng nặng. Gần 1km đã được sửa chữa cũng chỉ là nâng cấp tạm thời, đường vẫn yếu, chưa đáp ứng được xe tải trọng lớn. Trước đây, đường này theo quy hoạch dự kiến là sẽ nâng cấp sửa chữa làm tuyến tránh TP.Biên Hòa nhằm giảm tải ùn tắc, giảm lưu lượng trên quốc lộ 1A nhưng sau này có đường Võ Nguyên Giáp nên dự án nâng cấp đường này bị ngưng lại. Chúng tôi nhận được phản ánh nhiều của người dân và thành phố cũng quan tâm nhưng do thiếu kinh phí nên không làm được. Hiện thành phố đang cố gắng khắc phục cải tạo, sửa chữa đường theo từng giai đoạn, theo từng năm nhằm khắc phục tạm thời những chỗ hư để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông trên đường”.



Ông Vũ cũng thừa nhận, một trong những nguyên làm cho đường Điểu Xiển ngày càng bị xuống cấp nghiêm trọng do lượng xe quá tải lưu thông nhiều. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng không ngăn cấm được vì sợ ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế địa phương.

“Hiện Phòng Quản lý Đô thị cũng đã tham mưu cho UBND TP.Biên Hòa chỉ đạo cho các ngành liên quan có những biện pháp nhằm hạn chế xe có trọng tải lớn lưu thông trên đường Điểu Xiển nhằm đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Vũ nói.