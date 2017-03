Xe quá tải tung hoành, cầu đường run rẩy

Điều đáng nói là những xe này thoải mái đi vào giờ cao điểm, chạy qua cầu yếu nhưng không bị lực lượng chức năng “hỏi thăm”.

Hành trình… ung dung chở quá tải

Vào 12 giờ trưa một ngày gần cuối tháng 6, xe đầu kéo 57L-3386 kéo theo sơmi rơmoóc 51R-7489 chở chín cọc bê tông. Mỗi cọc dài 16 m, đường kính 0,5 m, trọng lượng trên 4,8 tấn ầm ầm lưu thông qua cầu Hưng Lợi về đường Ba Tháng Hai. Dù tổng tải trọng của xe đã lên tới gần 60 tấn (xác xe 15 tấn) nhưng chiếc xe vẫn ung dung qua cầu Nhị Kiều (tải trọng 18 tấn) để vào đường Cách Mạng Tháng Tám.

Khi ghi hình chiếc xe này đang qua cầu Nhị Kiều, chúng tôi thấy nhiều người đi đường phải dạt sang một bên để tránh. Thậm chí có người còn dừng lại không dám qua cầu cùng lúc với chiếc xe vì cầu cứ rung bật. Một người dân ở gần cầu Nhị Kiều cho biết: “Nhìn những chiếc xe chở cọc quá tải hằng ngày qua cầu mà tôi thấy sợ, kiểu này có ngày sập cầu chết người như chơi”.

Chiếc xe đầu kéo 57L-3386 cuối cùng dừng trước cổng vào công trình cao ốc TN (đường Cách Mạng Tháng Tám) nhưng không vào được vì trong bãi còn hai xe đầu kéo khác đang xuống cọc. Cùng lúc, chúng tôi lại thấy xe đầu kéo 65N-1682 kéo theo sơmi rơmoóc 53R-0802 chở bảy cọc bê tông bị lỗi lăn bánh rời công trường này đi theo hướng Cách Mạng Tháng Tám, qua cầu Nhị Kiều và theo đường cũ về bến Cái Sâu. Sau khi bỏ bảy cọc xuống bãi đất ven rạch Cái Sâu, xe này tức tốc quay lại công trình TN và đến 16 giờ 20 thì bắt đầu chở tiếp bảy cọc bị lỗi khác chạy về Cái Sâu. Lúc này đã vào giờ cao điểm, mật độ xe đông nhưng lái xe vẫn chạy với tốc độ rất nhanh khiến nhiều người đi xe máy hoảng hốt dạt vào lề để tránh.

Xe đầu kéo chở cọc quá tải lưu thông vào đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ngay giờ cao điểm trưa 6-7. Ảnh: GT

Cùng thời điểm trên, xe đầu kéo 65N-1187 sau khi bỏ 10 cọc bê tông tại công trường dự án mở rộng Co.op Mart ở đường Ngô Quyền bắt đầu trở về lại bãi Cái Sâu để chuẩn bị cho chuyến xe tiếp theo.

Thoải mái vô nội ô

Theo ghi nhận của chúng tôi, những chuyến xe chở cọc bê tông quá tải chạy trong nội ô Cần Thơ thường xuất phát từ bến rạch Cái Sâu - nơi tập kết vật liệu xây dựng của DNTN Quang Giàu (phường Phú Thứ, quận Cái Răng). Mỗi ngày có hàng chục lượt sà lan, mỗi sà lan chở trên 100 cọc neo ở đây để lên cọc cho xe của DNTN này chở vào các công trình xây dựng trong TP.

Cạnh đó, còn một số xe từ tỉnh Vĩnh Long qua, thường “ém” xe tại khu bãi đậu xe đường dẫn cầu Cần Thơ - phía bờ Vĩnh Long, chờ thời gian thuận tiện là qua cầu để vào trung tâm TP. Những trục đường xe quá tải thường lưu thông là Quang Trung - Cái Cui - Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai - Trần Hưng Đạo - Hùng Vương - Cách Mạng Tháng Tám, đại lộ Hòa Bình - Ngô Quyền.

Các xe xuất phát từ bãi Cái Sâu chủ yếu chở cọc cho các công trình cao ốc Nguyễn Kim (góc đường Phan Đăng Lưu - Ba Mươi Tháng Tư), công trình mở rộng Co.op Mart (đường Ngô Quyền) và cao ốc Thành Ngọc (đường Cách Mạng Tháng Tám). Mỗi chuyến xe đều chở 7-10 cọc và thường chạy “như ma đuổi” trên đường. Điều đáng nói, con đường độc đạo từ bãi chứa cọc vào nội ô phải qua tuyến Quang Trung Cái Cui và nút giao IC3 đường dẫn cầu Cần Thơ. Đây là nơi “đóng chân” của Trạm CSGT cửa ô Hưng Phú, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Cần Thơ. Tuy nhiên, suốt nửa tháng bám theo những chuyến xe quá tải, chúng tôi hoàn toàn không thấy xe nào bị CSGT xử lý.

Sở GTVT không hề cấp phép

Chúng tôi tiếp tục liên hệ với Phòng Quản lý phương tiện vận tải và người lái - Sở GTVT TP Cần Thơ để xem nơi này có cấp giấy phép cho những xe chở cọc bê tông quá tải không. Kết quả trích lục hồ sơ từ ngày 1 đến 23-6 cho thấy các xe có biển kiểm soát như đã ghi nhận hoàn toàn không được cấp giấy phép chở quá tải. Phòng này còn kiểm tra và cho biết không hề cấp phép đối với bất cứ xe chở vật liệu nào cho ba công trình nêu trên.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng phòng Quản lý phương tiện vận tải và người lái, cho biết: Nếu xe phải qua cầu Nhị Kiều thì dứt khoát không thể vượt quá 18 tấn. Còn đường không cầu thì chỉ có thể cấp phép tối đa 30 tấn kể cả xác xe. “Sở GTVT Cần Thơ không cấp nhưng có thể họ xin giấy phép của Khu Quản lý đường bộ 7?” - chúng tôi đặt câu hỏi. Ông Trung trả lời: Khu quản lý đường bộ chỉ cấp giấy phép chở quá tải đối với những tuyến đường do trung ương quản lý. Do đó khi lưu thông vào tuyến nội thị do địa phương quản lý, chủ xe vẫn phải xin phép Sở GTVT.

Như vậy, Sở GTVT TP Cần Thơ khẳng định hoàn toàn không cấp giấy phép cho các xe chở quá tải. Vậy dựa vào đâu những xe quá tải nói trên vẫn ngang nhiên lưu thông ra vào các tuyến đường nội ô, qua cầu yếu vào những giờ cao điểm mà không bị xử lý?

Từ những thông tin Pháp Luật TP.HCM đã ghi nhận, chúng tôi chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát trên những tuyến đường trọng yếu để kiên quyết xử lý các phương tiện chở quá tải và cũng đang trong quá trình rà soát. - Ông Huỳnh Đấu Tranh, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Cần Thơ

đường sắt Công an TP Cần Thơ

