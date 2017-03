Xe tải chạy trái làn đường tông chết người chạy xe máy

20 giờ tối ngày 29 – 12, anh Nguyễn Văn Khánh (quê An Giang) lái xe máy biển số 67C1 – 9336 đi từ vòng xoay An Lạc về quận 12. Khi chạy trên quốc lộ 1A đoạn qua cầu An Lộc (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) đã xảy ra va chạm với xe tải BKS 54V – 1769 do Dương Thanh Tuấn điều khiển. Cú va chạm mạnh làm anh Khánh cùng phương tiện trược dài một đoạn, ngã sóng soài xuống đường. Xe tải này dồn đến, tài xế không thắng kịp đã cán qua, nạn nhân tử vong tại chỗ.



Hiện trường xảy ra tai nạn.

Nhân chứng cho biết, tai nạn xảy ra trên làn đường dành cho phương tiện hai bánh. Lúc đó, anh Khánh chạy phía trước và bị xe tải từ phía sau ùa đến rồi xảy ra va chạm dẫn đến sự cố thương tâm.



Cơ quan chức năng có mặt lập biên bản ghi nhận.

Đội xử lý tai nạn Bình Tân, CSGT An Lạc có mặt lập biên bản ghi nhận. Sau đó, nạn nhân được chuyển về nhà xác khám nghiệm pháp y sau khi mọi thủ tục tại hiện trường cơ bản được hoàn tất.