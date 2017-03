Xe tải chở bình gas lật giữa QL 1A

Tài xế Phạm Văn Muộn cầm lái xe tải biển số 51C-119.43 chở gần 100 bình gas (loại 24 kg và 12 kg) di chuyển theo hướng từ ngã tư An Sương về Thủ Đức. Khi lưu thông qua cầu vượt Quang Trung được khoảng 200 m bị mất lái, loạng choạng rồi lật xuống đường.

Tại hiện trường, xe tải hư hỏng nghiêm trọng. Nắp thùng bung ra làm cho gần 100 bình gas bên trong văng xuống, nằm lăn lóc trên đường. Người dân tham gia giao thông hốt hoảng né tránh, không dám di chuyển qua khu vực vì sợ bình gas phát nổ gây nên cảnh hỗn loạn. Đến 12 giờ cùng ngày, Đội CSGT An Sương có mặt ghi nhận, điều xe cứu hộ đến đưa xe gặp nạn ra khỏi hiện trường và thu gom số bình gas đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Hiện trường xe tải chở bình gas bị lật giữa quốc lộ. Ảnh: XN

Rạng sáng cùng ngày, xe tải đông lạnh (biển số 57L-0981) do ông Ngô Văn Hạnh (ngụ phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển, lưu hành trên quốc lộ 1A theo hướng bắc-nam, khi đến đoạn qua thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên) đã tông vào đuôi xe tải 78K-4815 chở đầy nước khoáng, đang đậu ven đường. Vụ tai nạn làm ông Nguyễn Văn Tài (lái phụ xe đông lạnh) bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật nhào xuống ruộng, phần đầu xe đông lạnh bị hư hỏng nặng. Theo tài xế Hạnh, khi đến đoạn đường trên, xe đông lạnh bất ngờ mất thắng. Để tránh gây tai nạn cho một chiếc xe du lịch bốn chỗ đang chạy chiều ngược lại, ông Hạnh điều khiển xe tông thẳng vào đuôi xe tải.

XUÂN NGỌC - T.LỘC