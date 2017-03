Xe tải đấu đầu xe container, Quốc lộ 1A ùn tắc 2 giờ

Theo Sỹ Tuyên (TTXVN)



Vào thời điểm trên, xe ôtô tải biển kiểm soát 70H-0677 do tài xế tên Công điều khiển lưu thông hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận, khi đến Km 1790+0677 tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Xuân Tâm, Xuân Lộc đã đâm vào xe container biển kiểm soát 43x-2936 đang lưu thông chiều ngược lại.Vụ tai nạn đã khiến tài xế xe tải (tên Công) tử vong tại hiện trường. Ngoài ra một phụ xe tải 70H-0677 bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu.Vụ tại nạn đã khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua khu vực huyện Xuân Lộc bị ùn tắc khoảng 2 giờ đồng hồ.Lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương đã có mặt để điều phối giao thông và điều tra xử lý hiện trường.Vụ việc đang được Công an huyện Xuân Lộc điều tra làm rõ./.