Xe tải “đòi nhảy cầu” vì húc nhau

Vụ tai nạn hy hữu này xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 26/11.

Hai xe gây tai nạn dàn hàng ngang giữa cầu



Xe ôtô tải 76M- 0940 do tài xế Nguyễn Tấn Lực (21 tuổi, ngụ ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) điều khiển chạy hướng Bắc Nam và xe mang biển số 60N-8519 do tài xế Lê Văn Tị (32 tuổi, trú tại xã Đức Thạnh, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) điều khiển chạy cùng chiều. Do cầu bị hư, xe 60N-8519 đã thắng gấp, xìa bánh và húc vào đuôi xe 76M - 0940. Hậu quả, đầu xe 60N-8519 tông vào thành taluy phía Đông cầu Vĩnh Phú, làm đầu xe và 2 bánh trước nằm lơ lửng ngoài thành cầu, thân xe nằm chắn ngang giữa cầu với góc 90 độ so với thân cầu. Xe 76M-0940 cũng tông vào thành taluy phía Tây cầu, nằm ngược chiều và chắn ngang giữa cầu.



Đầu xe tải nhòi đầu ra khỏi thành cầu về hướng Đông

Tuy vụ tai nạn không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tình trạng kẹt xe kéo dài gần 3 giờ liền, với chiều dài khoảng 6km. Vụ tai nạn làm hư hỏng đường ống thoát nước sạch, hệ thống đường dẫn điện bắt ngang qua cầu, nhiều trụ cầu và thành taluy cầu bị hư hỏng nặng.

Hiện Công an huyện Mộ Đức phối hợp với lực lượng cứu hộ lôi 2 xe gây tai nạn thoát khỏi cầu, để tiện lưu thông cho người và phương tiện đi đường.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên là do mặt cầu Vĩnh Phú quá xấu, tài xế chạy tốc độ nhanh và thắng gấp để né nơi nguy hiểm. Bên cạnh đó, trời chập choạng tối nên tai nạn sẽ không tránh khỏi.

Theo Hồng Long (Dân trí)