Xe tải kéo lê xe máy hàng chục mét

Những nhân chứng cho hay xe tải biển số 67L-3149 di chuyển trên quốc lộ 1A đến khu vực trên, đèn tín hiệu chuyển sang đỏ nhưng tài xế tiếp tục cho xe chạy, tông vào xe máy kéo rơmoóc chứa nhiều thùng cá kéo lê hàng chục mét. Người đàn ông điều khiển xe máy và con gái bất động tại chỗ, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chưa dừng lại, xe tải này tiếp tục va vào xe tải 51C-142.24 gây nên chuỗi tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, xe máy và rơmoóc nát vụn. Hai xe tải hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Thông tin từ Phòng CSGT đường bộ và đường sắt - Công an tỉnh An Giang ngày 13-7 cho biết vụ tai nạn ô tô lao xuống sông Hậu tại bến phà Vàm Cống xảy ra trưa 12-7 đến nay xác định chỉ có một người thiệt mạng. Cơ quan điều tra đang tạm giữ tài xế để điều tra nguyên nhân. Nạn nhân được xác định là ông Dương Minh Trí (ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang), làm nghề bán cà rem. Công an tỉnh đã bàn giao thi thể ông Trí cho gia đình, đồng thời hỗ trợ trước mắt 20 triệu đồng để lo mai táng.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 12-7, khi phà chuẩn bị cập bến phà Vàm Cống (bờ An Giang) thì xe ô tô bảy chỗ của Công an tỉnh An Giang bất ngờ tông vỡ rào chắn phà và rớt xuống sông. Ô tô này hất người bán cà rem trên phà là ông Trí xuống sông chết đuối. Ô tô còn ủi hai xe máy lọt sông, hai người đi trên hai xe bị xây xát nhẹ.

X.NGỌC - V.SƠN