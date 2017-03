Xe tải lao khỏi đường dẫn cầu Cần Thơ

Đến 20 giờ đêm 26-9, lực lượng công an vẫn còn khám nghiệm hiện trường và chưa đưa ra thông tin cụ thể về vụ việc, cũng như thiệt hại về người. Theo một số người dân chứng kiến, khi lao qua làn đường ngược chiều, xe tải đã gây tai nạn cho một xe máy mang biển số Vĩnh Long (trên xe có hai người chưa xác định danh tính). Hậu quả một người tử vong, người còn lại bị thương, xe máy bể nát. Cú lao xe gần 40 m của xe tải cũng đã làm gãy một cột đèn chiếu sáng, đè ngã một đoạn dải phân cách.

Sáng 26-9, một xe khách giường nằm chở khoảng 30 người đã lao sang lề phải, lật nghiêng xuống mương thoát nước bên quốc lộ 1A (thuộc xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khiến một người chết tại chỗ, năm người bị thương. Nạn nhân thiệt mạng là ông Lê Hữu Quyền (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu). Xe khách hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu do trời mưa khiến đường trơn nên tài xế bị mất lái.

Tối 25-9, Đoàn Việt Hùng (trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) chở theo Nguyễn Thị Thiên Lý đã tự gây tai nạn do chạy trốn CSGT. Khi bị tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk làm nhiệm vụ tại đường Lê Thị Hồng Gấm (thuộc phường Tân An) ra hiệu lệnh dừng xe, Hùng đã lái xe bỏ chạy. Đến đường Y Moan (phường Tân An), do chạy với tốc độ cao và đường đang làm nên té ngả, phải đi cấp cứu.

GIA TUỆ - Đ.LAM - QUẢNG HÀ