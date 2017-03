Xe tải nặng vẫn vô tư chạy vào đường cấm

Khẩn cấp bảo vệ tuyến vành đai

Chiều 1-11, Sở GTVT có văn bản khẩn cấp đề nghị Công an TP chỉ đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, công an các quận, huyện tăng cường lực lượng kiểm soát trên tuyến vành đai và các tuyến đường, đoạn đường xe tải được phép lưu thông theo Quyết định 66. Các lực lượng cần hướng dẫn hướng, tuyến, thời gian đi của xe tải nặng và điều tiết giao thông nhằm tránh xảy ra ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Theo Quyết định 66, tuyến vành đai được xác định như sau: Quốc lộ 1 (đoạn từ nút giao thông ngã tư Thủ Đức đến giao lộ quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh); xa lộ Hà Nội (từ nút giao thông ngã tư Thủ Đức đến nút giao thông Cát Lái) - liên tỉnh lộ 25B; liên tỉnh lộ 25B đến cầu Phú Mỹ nối với nút giao thông khu A Nam Sài Gòn - Nguyễn Văn Linh ra giao lộ quốc lộ 1A.

Còn chờ lệnh giám đốc cảng

Khi nào giám đốc cảng có lệnh làm theo quyết định của TP thì chúng tôi mới hướng dẫn xe vào ra cảng theo hướng cầu Tân Thuận 1 và 2 để về quận 7, không đi vào trung tâm TP nữa.

Ông TTN, bảo vệ ca trực sáng 1-11 tại cổng Cảng Sài Gòn

phía đường Trương Đình Hợi