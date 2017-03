Xe tải "rải" sắt phế liệu đầy đường, tài xế ngất trong ca bin

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải chở sắt phế liệu mang BKS: 54U - 2899 do tài xế Lê Minh Cường (34 tuổi, quê Long An) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ ngã tư An Sương đi Suối Tiên. Khi chạy qua địa bàn khu phố 5, phường Linh Trung, do tránh một xe máy băng ngang đường, tài xế vội phanh gấp, đánh tay lái khiến chiếc xe tải chao đảo rồi lật chắn ngang đường.



Sắt phế liệu tràn xuống đường (Ảnh: Vũ Lê)

Vụ tai nạn xảy ra khiến toàn bộ sắt phế liệu trên thùng xe tải đổ tràn xuống đường. Do lực va chạm mạnh, tài xế Cường đã ngất xỉu trong ca bin và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương trên cơ thể.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt xử lý, hai xe cứu hộ được điều đến giải tỏa hiện trường. Đến 8h30’ cùng ngày, chiếc xe tải bị lật đã được kéo đi, số sắt phế liệu đổ tràn xuống đường vẫn chưa được di dời. Khá nhiều phương tiện bị ùn tắc trên quốc lộ 1A.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ tai nạn.

Theo Trung Kiên (Dân trí)