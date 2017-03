Xe tải tông liên hoàn, tài xế, phụ xe trọng thương

Do chạy nhanh không làm chủ được tốc độ nên xe tải nặng BKS 51C-212.24 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh điều khiển đã tông mạnh vào xe tải BKS 60M-2096 do anh Nguyễn Văn Mạnh cầm lái.

Lực tông mạnh đã đẩy xe anh Mạnh lao về trước tông vào đuôi xe tải BKS 69L-5562 của tài xế Nguyễn Tiến Lâm đang dừng chờ đèn đỏ. Đầu xe tải của anh Mạnh vỡ vụn dính chặt vào thùng xe, anh Mạnh và phụ xe bị mắc kẹt trong cabin. Người đi đường đã khẩn trương tìm cách đưa cả hai ra ngoài rồi chuyển đi cấp cứu. Vụ tai nạn đã khiến kẹt xe kéo dài hơn 2 km.

ĐĂNG LÊ