Xe tải tung hoành trên đường 'tử thần' bất chấp lệnh cấm

Tuyến đường Kha Vạn Cân nằm trên địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM dài khoảng 8 km, bắt đầu từ nút giao ngã tư Bình Triệu đến cầu vượt Linh Xuân, đi qua 5 phường.







Bất chấp lệnh cấm, chiều 6/7 chiếc xe kéo có tải trọng đến 15 tấn

vẫn phóng ào ào trên đường Kha Vạn Cân. Ảnh: Hữu Công.

Thậm chí còn quay xe chắn ngang đường làm ách tắc giao thông.

Ảnh: Hữu Công

Theo Hữu Công (VNE)



Do giao thông trên đường Kha Vạn Cân diễn biến phức tạp, tai nạn liên tục xảy ra, từ ngày 30/6, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thành phố đã có thông báo cấm xe tải trọng trên 5 tấn lưu thông trên đường này ở cả 2 chiều (đoạn từ quốc lộ 1 đến vòng xoay chợ Thủ Đức) trong khoảng thời gian từ 6h đến 20h.Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, sau một tuần kể từ ngày có lệnh cấm, các xe có tải trọng lớn vẫn phóng ào ào trên cung đường này. Trong khoảng 30 phút, hàng chục xe ben chở vật liệu xây dựng, xe bồn có tải trọng vượt nhiều lần giới hạn cho phép vẫn lưu thông mà không thấy xe nào bị xử phạt.Thậm chí có nhiều xe kéo có tải trọng 15-20 tấn, ngang nhiên quay đầu xe làm tuyến đường bị tắc nghẽn. Bị người đi đường phản ứng, tài xế còn la hét, chửi bới ầm ĩ.Anh Nguyễn Văn Thành, tài xế xe ôm gần cầu vượt Linh Trung cho biết: "Cả tuần này tôi vẫn thấy xe ben, ôtô tải, thậm chí cả container chạy ầm ầm qua đoạn đường này".Còn chị Nguyễn Thị Hoa chủ một đại lý xe máy trên đường Kha Vạn Cân cũng cho hay, buổi sáng thì có ít xe lớn nhưng từ trưa cho đến chiều, xe hạng nặng vẫn chạy ầm ầm. "Đường thì nhỏ, lại nhiều khúc cua nên đi qua tuyến này tôi ớn lắm. Nhiều người đã chết thảm trên con đường này rồi", chị Hoa chia sẻ.Trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 2 cho biết, đa số các xe thường chọn cách vào đường Kha Vạn Cân để qua ngã tư cầu vượt Linh Trung ra quốc lộ 1A hoặc đi tuyến ngược lại để vào nội đô thành phố nhắm rút ngắn đường. Thời gian tới đơn vị sẽ phối hợp với Thanh tra Sở GTVT và Phòng cảnh sát giao thông quận Thủ Đức tăng cường kiểm tra và xử lý thật nghiêm để chấm dứt tình trạng này.Kha Vạn Cân là tuyến đường nội thành nhưng trong những năm gần đây thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nên được liệt vào danh sách những tuyến đường “tử thần”. Lưu lượng xe tải và container ngày càng gia tăng, đường nhỏ hẹp, nhiều khúc cua, một số đoạn diện tích mặt đường hẹp... là những lý do khiến tuyến đường này thường xảy ra tai nạn giao thông.Theo báo cáo của công an quận Thủ Đức, chỉ trong vòng 2 tháng, tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn làm 3 người chết.