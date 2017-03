Xe tải, xe máy lao xuống mương, hai người tử vong

Khoảng 11 giờ, xe tải nặng 54N-5926 do Huỳnh Trọng Nhân điều khiển đến gần Trạm thu phí cầu Phú Mỹ (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) thì bất ngờ trục cầu xe tải gãy rời làm hai bánh trước văng xuống đường. Do chạy tốc độ nhanh nên tài xế hoàn toàn mất khả năng điều khiển khiến xe lao tự do hàng trăm mét, tông gãy trụ đèn rồi rơi xuống mương sâu ven đường. Tài xế Nhân bị kẹt cứng trong cabin, chết tại chỗ. Tại hiện trường, phần đầu xe bẹp dúm, hàng chục tấn phân bón trên xe bị đổ tràn xuống mương.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường dẫn cầu Phú Mỹ (quận 2, TP.HCM) làm tài xế chết tại chỗ. Ảnh: X.NGỌC

Trước đó, khoảng 10 giờ, người đi đường phát hiện nạn nhân Liêng Hot Sameul (chưa rõ nhân thân) nằm chết dưới mương ven đường Vành đai đông khu tái định cư An Phú-An Khánh (phường An Phú, quận 2), bên cạnh là chiếc xe máy 54F-9519. Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan điều tra nhận định có khả năng nạn nhân điều khiển xe không làm chủ tốc độ, tự gây tai nạn.

Lúc 14 giờ 20 ngày 26-8, trước nhà nghỉ Phương Nhi trên quốc lộ 14 (xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người chết tại chỗ. Nạn nhân là ông Đào Mạnh Thảo (chủ nhà nghỉ Phương Nhi). Theo người chứng kiến, do trời mưa khá to, mương thoát nước trước nhà nghỉ không chảy kịp nên ông Thảo cầm cây sào để khều rác. Bất ngờ chiếc xe khách 51B-045.90 của nhà xe Minh Dũng lao tới, trượt xuống rãnh nước và lật đụng ông Thảo. Một số hành khách trên xe bị thương được người dân chở vào bệnh viện cấp cứu. CSGT Công an huyện Đồng Phú đã lập biên bản điều tra nguyên nhân.

Đ.LÊ - X.NGỌC - N.ĐỨC