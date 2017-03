Xem tivi mới biết mình bị công an dỏm lừa

Tháng 7-2013, anh Lương Hùng Khanh (ngụ TP Cà Mau) xem chương trình thời sự Cà Mau phát hiện diện mạo thật của anh Tuấn, phó trưởng Công an huyện Năm Căn. Anh tá hỏa khi biết Tuấn trên tivi hoàn toàn khác với “Tuấn phó công an huyện Năm Căn” mà anh gặp và đưa tiền nhờ chạy việc mấy tháng qua nên tố giác. Tuấn anh gặp ngoài đời tên thật là Nguyễn Văn Chín, tự Chín “nổ”, do Nguyễn Toàn Miền giới thiệu là phó công an huyện. Từ tháng 4-2012, Miền và Chín đã câu kết nhau giả mạo công an, hứa giúp chạy việc vào ngành công an cho anh Khanh và lấy của anh Khanh 41 triệu đồng. Với trò lừa này, Miền bị tòa tuyên phạt ba năm tù, Chín bị phạt hai năm bốn tháng tù.

TRẦN VŨ