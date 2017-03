Xem xét cách chức hoặc buộc thôi việc trưởng công an xã vô cớ bắt người

Ngày 30-5, ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa (Phú Yên), cho biết đã yêu cầu công an huyện này sớm có kết quả điều tra, xử lý đối với ông Huỳnh Tấn Trà, Trưởng Công an xã Hòa Định Đông, liên quan đến việc bị người dân tố cáo kiểm tra hành chính trái phép, bắt người trái pháp luật, vô cớ đánh người vì động cơ cá nhân mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

“Sau khi báo đăng, tôi đã điện thoại trao đổi trực tiếp với trưởng công an huyện. Công an huyện cho biết đang điều tra vụ việc. Thời hạn điều tra đã quá quy định nên tôi đề nghị công an làm nhanh để xử lý. Khả năng là ông Trà phạm tội. Công an huyện cũng cho biết đang làm thủ tục để UBND huyện cách chức trưởng công an xã đối với ông Trà. Khi công an chuyển hồ sơ qua, UBND huyện sẽ họp hội đồng kỷ luật ngay để xem xét kỷ luật đối với ông Trà, có thể cách chức trưởng công an xã hoặc buộc thôi việc. Quan điểm của UBND huyện là vi phạm đến đâu xử lý đến đó chứ không bao che sai phạm” - ông Tính nói.

Trả lời câu hỏi của PV “vì sao chưa đình chỉ công tác đối với ông Trà?”, chủ tịch UBND huyện Phú Hòa nói: “Chúng tôi đang chờ kết quả điều tra của công an huyện rồi xử lý luôn”.



Anh Nguyễn Kim Thành thuật lại việc bị trưởng công an xã bắt, còng tay tra khảo. Ảnh: TẤN LỘC

Cùng ngày, trao đổi với PV, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên, cho biết lãnh đạo công an tỉnh đã yêu cầu Công an huyện Phú Hòa báo cáo vụ việc trên để có hướng chỉ đạo xử lý. “Hành vi của trưởng Công an xã Hòa Định Đông là sai rồi! Có vi phạm nên mới bị đưa ra khỏi danh sách ứng cử bầu đại biểu HĐND xã. Hiện nay Công an huyện Phú Hòa đang điều tra để xử lý theo quy định” - Đại tá Dĩnh cho hay.

Ông Nguyễn Thái Học, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên, cho biết thêm ngày 12-5, trong cuộc tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu Quốc hội và cử tri, ông đã được nghe bà Võ Thị Sứ (ngụ thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông) phản ánh việc con trai bà là Nguyễn Kim Thành (20 tuổi) vô cớ bị trưởng Công an xã Hòa Định Đông bắt, còng tay, đánh đập. “Tôi đã liên lạc trực tiếp với trưởng Công an huyện Phú Hòa thì được xác nhận có sự việc xảy ra như thế. Tôi đã trả lời trực tiếp cho bà Sứ là công an huyện đang giải quyết. Với trách nhiệm một đại biểu Quốc hội, tôi sẽ giám sát chặt chẽ quá trình xử lý vụ việc này theo quy định pháp luật”. Cũng theo ông Học, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã cử cán bộ làm việc với Công an huyện Phú Hòa để nắm tình hình, theo dõi quá trình giải quyết vụ việc.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, để tìm “thủ phạm” ném vỡ cửa kính nhà mình, ông Huỳnh Tấn Trà đã dẫn lực lượng vào nhà bà Võ Thị Sứ kiểm tra hành chính trái phép lúc 2 giờ sáng 29-3, sau đó ông Trà bắt anh Nguyễn Kim Thành đưa đến trụ sở công an xã còng tay, dùng dùi cui, roi điện tra khảo gần hai tiếng đồng hồ. Sau khi sự việc xảy ra, ông Trà cùng lãnh đạo xã Hòa Định Đông nhiều lần vận động gia đình bà Sứ rút đơn tố cáo để ông này được bầu làm đại biểu HĐND xã nhưng gia đình bà Sứ không chấp nhận. Anh Thành cũng gửi đơn tố cáo, khiếu nại nhiều nơi nhưng không được giải quyết.