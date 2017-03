Xem xét khởi tố vụ đốt vàng mã gây cháy rừng ở Bình Định

Trước đó, suốt chiều và đêm 9-8, tỉnh Bình Định đã huy động hơn 800 người tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do địa hình đồi dốc cao, hiểm trở, nhiều cây bụi khô, thời tiết hanh khô, có gió nam mạnh khiến lửa lan rất nhanh, bốc lên dữ dội, trong khi phương tiện chữa cháy thô sơ nên dập lửa rất khó khăn.

Rừng Bà Hỏa ở TP Quy Nhơn bị cháy dữ dội suốt chiều và đêm 9-8. Ảnh: DC

Đám cháy này đã làm hàng ngàn ngôi nhà nằm xung quanh núi Bà Hỏa bị ảnh hưởng bởi khói tro, nhiều đường phố không thể đi lại do khói đen mịt mù, một số tuyến giao thông vào TP Quy Nhơn bị phong tỏa để phục vụ việc chữa cháy. Hàng chục gia đình sống ở khu vực dưới chân núi đã sơ tán người, đồ đạc, đề phòng lửa cháy lan xuống.

Trong ngày hôm nay, các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra vụ cháy rừng trên. Theo thống kê ban đầu, đã có hơn 20 ha rừng phòng hộ gồm bạch đàn, thông, keo lai trên 15 năm tuổi do Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn quản lý bị thiêu rụi.



Nguyên nhân vụ cháy được xác định do gia đình ông NVL (ngụ phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) đốt nhang, vàng mã viếng mộ tại nghĩa trang Hóc Bà Bếp dưới chân núi Bà Hỏa vào sáng 9-8, gặp gió thổi mạnh gây cháy lan lên sườn núi. Một nguồn tin xác nhận là công an TP Quy Nhơn đang xem xét khởi tố vụ án gây cháy rừng này.

T.LỘC