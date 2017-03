Xem xét khởi tố vụ thi công gây chết người trên QL 51

Theo HÀ MI (TTO)



Theo đó, cơ quan công an cũng đề nghị viện xem xét trách nhiệm của các cá nhân trong vụ án đối với kỹ sư Nguyễn Viết Tiến (31 tuổi, ngụ Hà Tĩnh, thuộc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Nguyên Phúc) và giám sát viên công trường Nguyễn Hữu Phước Thành (29 tuổi, ngụ Ninh Thuận, thuộc Công ty tư vấn triển khai công nghệ và xây dựng giao thông - ĐH Giao thông vận tải) khi để xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm chết ba người trong quá trình giám sát, thi công một đoạn quốc lộ 51, trong đó có cầu Nước Trong.Cụ thể rạng sáng 8-4-2012, anh Trần Minh Đương (24 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 51 từ hướng Bà Rịa - Vũng Tàu về TP Biên Hòa. Khi đến đoạn đường đang thi công cầu Nước Trong thuộc dự án mở rộng quốc lộ 51, anh Đương va vào dải phân cách bằng bêtông chắn ngang trên làn đường và sau đó chết tại bệnh viện.Qua khám nghiệm, Công an huyện Long Thành xác định tại vị trí gây tai nạn lẽ ra đơn vị thi công phải thiết lập hàng rào bằng tôn như trong hợp đồng thi công nhưng đã gắn dải phân cách bằng bêtông là trái với quy định cũng như không lắp đặt đèn báo hiệu và đèn chiếu sáng.Tương tự, khuya 11-5-2012, hai anh Đặng Đức Tuấn (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và Bạch Vân Tôn Vũ (20 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng đi xe máy trên quốc lộ 51 về hướng TP Biên Hòa. Khi chạy đến khu vực thi công cầu Nước Trong, xe máy đã va vào cục bêtông do đơn vị thi công phân luồng khiến hai anh Tuấn, Vũ chết tại chỗ.Qua khám nghiệm, công an cũng xác định đơn vị thi công không thiết lập hàng rào bằng tôn, không gắn đèn tín hiệu ban đêm và đèn chiếu sáng ở khu vực thi công bị vỡ.Theo Viện KSND huyện Long Thành, tại nơi thi công cầu NướcTrong đã xảy ra ba vụ chết người nhưng quá trình thu thập chứng cứ chưa đầy đủ nên chỉ đang xem xét điều tra, xử lý hai vụ ở khu vực này. Nguyên nhân gây chết người là do làm sai thiết kế thi công.