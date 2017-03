Xem xét lại vận chuyển alumin qua cảng Kê Gà

Theo đó, để đảm bảo hiệu quả chung của các dự án có liên quan trong khu vực, đồng thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển alumin của các nhà máy alumin Tân Rai và Nhân Cơ, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) khẩn trương rà soát lại quy hoạch cảng Kê Gà, báo cáo Thủ tướng trong tháng 9-2012.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu xem xét thêm phương án trung chuyển than tại cảng Kê Gà trước khi cảng trung chuyển than khu vực đồng bằng sông Cửu Long được đưa vào vận hành; xem xét phương án vận chuyển alumin qua cảng Vĩnh Tân (Tuy Phong, Bình Thuận) khi cảng này được đưa vào vận hành năm 2014. Ngoài ra, cần so sánh với phương án vận chuyển qua cảng Gò Dầu (Đồng Nai)… để lựa chọn phương án hợp lý nhất.

Trung tuần tháng 4-2012, Vinacomin dự kiến khởi công dự án cảng Kê Gà. Tuy nhiên, lễ khởi công bị hủy vì chưa thống nhất việc thu hồi, bồi thường thiệt hại cho hơn 10 khu du lịch, resort. Tính từ năm 2010, đây là lần thứ tư Vinacomin tuyên bố khởi công rồi phải hoãn.

PHƯƠNG NAM